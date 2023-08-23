قصة كفاح بـ حلمية الزيتون.. أم محمد 60 عاما تعمل مكوجية: بساعد جوزي والشغل مش عيب.. ونفسي أعمل عمرة (فيديو)

هذه الأيام يُحاول فيها المرء بكل ما يملك من جهد أن يتجنب الغرق إلى مستنقع الفقر المدقع، ففي تلك الظروف الاقتصادية الصعبة ما عاد يجري التمييز بين رجل وامرأة، الكل يعمل من أجل مواجهة الغلاء الذي يكوي جيوب الجميع.

قصة كفاح أم محمد مع المكواة

في حارة ضيقة بحلمية الزيتون تكاد أن لا تتسع لاثنين متجاورين فما أن يمر أحد حتى يعطي جنبا للآخر لكي يتمكن من المرور وفي محل قديم يكاد لا يتسع هو الآخر إلا لكرسي خشبي وطاولة موضوع عليها مكواة وكومة من الملابس المعدة للكي تآكلت جدرانة وتساقط طلائة وتصدعت أعمدتة وباتت رائحة خيوط العنكبوت بين زواياه ترشد الغرباء آلية تقضي "أم محمد" صاحبة ال60عاما، عشر ساعات من يومها في مهنة عُرفت دوما بأن ممتهنيها رجال.

أم محمد،فيتو

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"الشغل مش عيب، والست زي الراجل والغسيل والمكوة في الأصل شغل ستات". بدأت رحلة المرأة العجوز مع الشقاء في سن متأخرة جدا فبحسب ما روتة هي لـ "فيتو" فإنها لم تجد أي وسيلة أخرى لسد احتياجات بيتها ومتطلبات أبناؤها بعد مرض ألم بزوجها واقعدة عن العمل في تلك المهنة فما كان لها ألا إن قررت هي أن تعمل بنفسها.

“كنت بقعد جنب جوزي وأشوفة بيشتغل إزاي لحد ما اتعلمت منة الشغلانة”.. هكذا تقول أم محمد والتي بحسب قولها فإنها تعمل في تلك المهنة منذ ست سنوات لمساعدة زوجها وأبناؤها".

وأضافت" أنا جوزت عيالي الاتنين من الشغلانة دي، بنزل الساعة 10 الصبح وبرجع بالليل وساعات بقضي يومي كلة في المغسلة لو كان الشغل كتير والزباين مستعجلين".



وعند سؤالها عما إذا كان هناك مضايقات تتعرض لها من في تلك المهنة قالت" مفيش أي مضايقات خالص، بالعكس الكل بيحترمني وبيجولي مخصوص بسبب نضافة شغلي وفي ناس بتجيلي مخصوص من مناطق تانية قاصدين أم محمد".



وعند سؤالها عن: هل تجد حرجًا في امتهان مهنة مخصصة للرجال؟ قالت" مفيش مهنة لراجل وست..مش عيب لما الست تشتغل وتساعد جوزها والكوي والغسيل معروفة بيه الست من زمان".

وأضافت" بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلعني أعمل عمرة أنا وجوزي، نفسي أشوف بيت سيدنا النبي قبل ما أموت".