الدكتور الحلاق، قصة كفاح من صالون الحلاقة لـ كلية الطب البيطري بالمنيا (فيديو وصور)

“النجاح هو القيام بالأعمال العادية بطريقة غير عادية”.. هذا ما قاله رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيمانويل جيمس رون، ليترجم تلك المقولة محمد صابر، الطالب بكلية الطب جامعة المنيا، الذي كان يمتهن الحلاقة منذ أن كان في عمر الثالثة عشر من عمره.

دكتور بدرجة حلاق محمد صابر سيد، فيتو

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دكتور بدرجة حلاق محمد صابر سيد، فيتو

في الرابع من شهر مارس من العام الماضي 2022، أجرت فيتو لقاء بعنوان قصة كفاح كريم.. من الحلاقة والنقاشة إلى طب أسنان المنيا، ليخرج من تلك الأسرة أيضا طبيب يعمل في ذات المهنة، وكما يقول المثل من من شابه أباه فما ظلم، يتغير المثل ليصبح «من شابه أخاه فما ظلم».

دكتور بدرجة حلاق محمد صابر سيد، فيتو

مقدرش انكر ان الحلاقة والعمل كحلاق هو سبب وصولي لكلية الطب وسبب نجاحي وعمري ما اقدر انكرها مهما وصلت، دي مهنة عيلتي وانا عيلتي تشرف الدنيا، هذا ما قاله محمد صابر سيد محمد، ابن مركز ملوي الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب البيطري جامعة المنيا.

دكتور بدرجة حلاق محمد صابر سيد، فيتو

وتابع في تصريحاته لـ موقع فيتو، بدأت في مهنة "الحلاقة" وعمري كان 13 عاما حيث تعلمت المهنة على يد والدي وعائلتي، وأحببت تلك المهنة وأصبحت تمثل شيئا كبيرا بالنسبة لي دون إحراج، وحاولت جاهدًا مواكبة التطوير في مهنة الحلاقة، حتى أصبح العديد من أهالي ملوي خاصة والمنيا عامة لديهم معرفة قوية بي.

دكتور بدرجة حلاق محمد صابر سيد، فيتو

وأضاف: حاولت جاهدًا أن أسير على درب شقيقي الذي كان يعمل حلاقا ، والآن بفضل الله وتعبه واجتهاده أصبح طبيب أسنان فكان لي خير مثال.

واستطرد حديثه لـ فيتو: أصبح لي زبائن في كافة الطوابق لكوني معاصرا لأحدث تصفيفات الشعر للشباب، ولكن بداخلي كان يراودني بين الحين والآخر حلم الالتحاق بكلية الطب



واستكمل: حين التحقت بكلية الطب، كنت على علم من شقيقي بأن مصاريف التعليم في تلك الكليات عالية جدا، من هنا قررت أن أستمر في مهنتي كحلاق وسط الدراسة ولكن بشكل دليفري، لدى عودتي الخاصة للحلاقة، واقوم بالذهاب إلى الزبائن في المنازل خاصة سكان مدينة المنيا الجديدة، لكي اخفف العبء عن والدي بعض الشيء.

وقال: من مهنة الحلاقة بصرف على نفسي ودراستي رغم أن والدي لم يقصر قط معي، أيضا ويصرف علي، فكوني التحق بالكلية الطب هذا شرف عظيم لي.

دكتور بدرجة حلاق محمد صابر سيد، فيتو

واستكمل: أصدقائي وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة سعداء جدا بعملي الأساسي معقبًا «الدكاترة فرحانين بقصة كفاحي».

وتابع: هناك البعض ينتقدني ويقولي لي" إزاى تشتغل حلاق وانت دكتور" ولكني اصررت على استكمال المهنة لإني بحبها، ورغم ذلك لم اهمل دراستي وفي فترة الصباح أتوجه إلي الكلية من أجل ممارسة دراستي وفي الليل أعود لعملي.



وفى نهاية حديثه مع فيتو وجه ابن مدينة ملوي الشكر إلى كل من ساعده في الوصول إلى كلية الطب و تحقيق حلمه خاصة والدته ووالده وشقيقه، قائلًا: هم لهم فضل عظيم علي بعد توفيق الله سبحانه وتعالي.