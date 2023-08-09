امرأة في السبعين من عمرها تعمل بصناعة المقاطف في محافظة قنا (بث مباشر)

أجرت فيتو بثا مباشرا مع باتعة علي خليل التي تعمل بحرفة صناعة المقاطف.

وأكدت خلال حديثها على العمل مهما بلغ العمر أفضل بكثير من الجلوس ومد اليد إلى أي شخص مهما كان شأنه.

وأشارت إلى أن ضفائر المقاطف صعبة قائلة "كنت صغيرة جدا وتعلمت التضفير مع أسرتي وتوارثنا تلك المهنة عن ابائنا واجدادنا، وكنا نجلس في ساحة منزلنا نصنع المقاطف حتي تزوجت".

وبضحكة البسطاء قالت، لا أتذكر عمري بشكل جيد، ولا حتى اليوم الذي تم زواجي فيه، إلا أني أعلم فقط أننا كنا نتزوج في عمر صغير وننتقل إلى بيت أخر للخدمة أيضا قائلة "كله شقا يا بنتي الحريم عندنا وهي في بيت أبوها تخدم وبيت جوزها تخدم ولغاية ما تروح عند ربها تخدم، والحمد لله على كل حال".

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ونوهت باتعة أنها تحضر جريد النخيل الناشف من كرم النخيل، وبعدها تقوم بكسر البذر الغليظ الموجود أسفل الجريدة وبعدها تقوم بغمسه في المياه فترة حتى يصبح لينا وبعدها يتم غسله بشكل جيد، حتي يصبح بالإمكان التعامل معه، وتبدأ في التضفير بشكل طولي وتقوم بالتشبيك حتي يصبح المقطف بهذا الشكل.

وأضافت أن سعر المقطف ٥ جنيهات والبيع بحسب طلب الزبون.

وأكدت على أن لديها 3 بنات اثنين منهم متزوجين والأخري تعمل معها، وزوجها تركها منذ عدة سنوات الي أن رحل منذ 3 سنوات تقريبا ولم يترك لها شئ، وتعيش في عشة صغيرة مع نجلتها وتخشي يوما أن تطرد منها.

وأشارت إلى أنها لم تعد تتذكر السنين، وعمرها قيمته أصبحت في بناتها فواحده منهم توفي زوجها ومعها 5 أطفال، ومعاشها 350 جنيها وتقوم هي بالصرف عليهم معاها حتي عندما تمرض وتسمع عن علاج يشفيها ترفض الشراء وتقول "الايتام أولى بيه مني".