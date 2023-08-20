قافلة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تجوب مدن جنوب سيناء لتوفير السلع الأساسية

وصلت اليوم الأحد، إلى مدينة طور سيناء دفعة أخرى من قافلة منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وقدم اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء الشكر الي القوات المسلحة ( جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) علي توفير السلع بأسعار مخفضة لمواطني المحافظة لمجابهة ارتفاع الأسعار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهذا الشأن تيسيرا على المواطنين .

وذلك في إطار التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لتوفير السلع الغذائية الأساسية علي شكل دفعات دورية بأسعار مخفضة للمواطنين علي دفعات منذ شهر يناير الماضي.

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وأعلنت المحافظة في بيان لها انه وصلت دفعة أخرى عبارة عن عدد 10 سيارات، بواقع 4 سيارات مرسيدس حمولة 20 طن و6 سيارات شيفروليه حمولة 1.5 طن ثلاجة محملة بأصناف السلع الغذائية ( جافة/ مجمدات) لتلبية احتياجات ومطالب أهالي جنوب سيناء،.وسيتم توزيعها بالمنافذ المختلفة بكافة المدن اعتبارا من الغد الاثنين.