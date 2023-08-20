الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

قافلة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تجوب مدن جنوب سيناء لتوفير السلع الأساسية

محافظة جنوب سيناء،
محافظة جنوب سيناء، فيتو

وصلت اليوم الأحد، إلى مدينة طور سيناء دفعة أخرى  من قافلة منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وقدم اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء الشكر الي القوات المسلحة ( جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) علي توفير السلع بأسعار مخفضة لمواطني المحافظة لمجابهة ارتفاع الأسعار،  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهذا الشأن تيسيرا على المواطنين  .

 

 

وذلك في إطار التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لتوفير السلع الغذائية الأساسية علي شكل دفعات دورية بأسعار مخفضة للمواطنين علي دفعات  منذ شهر يناير الماضي.

Advertisements

 

 

وأعلنت المحافظة في بيان لها انه وصلت دفعة أخرى عبارة عن  عدد 10 سيارات، بواقع 4 سيارات مرسيدس حمولة 20 طن و6 سيارات شيفروليه حمولة 1.5 طن ثلاجة محملة بأصناف السلع الغذائية ( جافة/ مجمدات) لتلبية احتياجات ومطالب أهالي جنوب سيناء،.وسيتم توزيعها بالمنافذ المختلفة بكافة المدن اعتبارا من الغد الاثنين.

 

رئيس شركة مياه الشرب بشمال وجنوب سيناء يوجه بحل مشكلات المواطنين

31 متطوعا من الهلال الأحمر بشمال سيناء يشاركون بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة خالد فودة محافظ جنوب سيناء شمال وجنوب سيناء شمال سيناء محافظة جنوب سيناء مياه الشرب بشمال وجنوب سيناء

مواد متعلقة

معلومات الوزراء يستعرض دور العمل الخيري في ضمان الحماية الاجتماعية

من الذي يتحكم بأسعار الذهب في مصر؟

المصري للتأمين يرصد القيمة العادلة وقياس الاستثمارات المالية في شركات التأمين

أين كانت وكيف أصبحت؟ 8 سنوات على تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء

معلومات الوزراء: ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي

وثائق بريطانية: سيناء كانت وستظل حلما استراتيجيا لإسرائيل لن يعوض

قرينة السيسي عن تحرير سيناء: يعكس عبقرية الشعب المصري وصلابة معدنه الأصيل

عيد تحرير سيناء، السيسي يقود جهود تنمية أرض الفيروز وتدشين مشروعات عملاقة ودحر الإرهاب

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثانية 2023، غلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية وموعد إعلان النتيجة

التموين تكشف سبب ارتفاع سعر كيلو السكر لـ30 جنيها

أخبار الرياضة اليوم.. حقيقة رفع الحصانة عن أحمد جلال إبراهيم.. وأول تحرك من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس الزمالك

أيمن يونس معلقا على استقالة مجلس الزمالك: غير مسموح لمجانين الشهرة بالتواجد

التموين تكشف حقيقة استيراد قمح إماراتي مزروع في مصر بـ500 مليون دولار

أول تحرك من وزير الرياضة بعد وصول استقالة مجلس الزمالك رسميا

كانوا رايحين يقابلوا المحافظ، إصابة 12 في انقلاب سيارة بالمنوفية

الأمن يكشف تفاصيل فيديو إجبار قائدى السيارات على الوقوف لشراء المانجو بطريق إسماعيلية

Advertisements

منوعات

المزيد

بيع شقة بعقد مسجل لكلب يثير الجدل فى إيران والشرطة تتحرك (فيديو)

إزالة ورم يزن 8 كيلو من رحم مريضة في السعودية

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 20-8-2023

خطوات استعلام الموظف عن موقفه على قاعدة تحديث بيانات المنتدبين

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين 21-8-2023 فى مصر

المزيد

انفوجراف

المساحات المناسبة لتركيب أجهزة التكييف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المصحف في المنام وعلاقته بالخير الكثير والتفوق والنجاح

دعاء الاستخارة مكتوب 2023 كما ورد عن النبي

ما مدى لزوم الكفارة في يمين اللغو؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية