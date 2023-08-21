الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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سياسة

البابا تواضروس يصلي عشية عيد العذراء بالمجر

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، صلوات عشية عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء مريم والدة الإله، في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالعاصمة المجرية بودابست، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة المجر.

كان في استقبال قداسة البابا تواضروس لدى وصوله الكنيسة، نيافة الأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر، بينما امتلأت الكنيسة بالشعب الذين أتوا للقاء باباهم.

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وعقب انتهاء صلوات العشية، قدم كوال الكنيسة عددًا من الترانيم الروحية والألحان القبطية، وشجعهم قداسة البابا تواضروس مثنيًا على ما قدموه، ولبى طلبهم بالتقاط الصور التذكارية مع قداسة.

فضائل السيدة العذراء

ثم ألقى قداسة البابا تواضروس كلمة روحية بعنوان "الاحتواء أحد كنوز فضائل السيدة العذراء" وذكر مثال لأسلوب السيدة العذراء في احتواء مشكلة نقص الخمر في عرس قانا الجليل، "وَلَمَّا فَرَغَتِ الْخَمْرُ، قَالَتْ أُمُّ يَسُوعَ لَهُ: «لَيْسَ لَهُمْ خَمْرٌ»" (يو ٢: ٣)، وأشار إلى أهمية الحكمة في تناول المشكلات بالصلاة والرجاء.

وأوصى قداسة البابا تواضروس خطوات لاحتواء المشكلات التي نواجهها في الحياة، من خلال: 
١- الإحساس بالآخر.
٢- الحفاظ على الود مع الآخر وعدم الخصام. 
٣- وضع فترات للتفاهم، لأن أغلى ما يقدمه الإنسان للآخر هو الوقت. 
٤- الاتضاع والخضوع.

وبعد انتهاء العظة هنأ قداسة البابا الحضور بعيد السيدة العذراء. وحرص منح الفرصة لكل الحاضرين لمصافحته ونوال البركة من أبيهم وراعيهم.

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