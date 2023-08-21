محافظ الأقصر يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية
اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية تعليم (عام /فنى) للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ مرحلة ثانية.
وأوضح الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه بلغ أعداد الطلاب الناجحين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ (١٧٢٠٢) طالب وطالبة طبقا للإحصاء التكراري للدور الأول والثاني.
مضيفا أنه من المقرر أن يكون القبول للمدارس الثانوية العامة النظامية بحد أدنى ٢٢٣ درجة، وطبقا للقرار الوزاري رقم ٣٥٧ لسنة ٢٠١٨ يتم قبول نسبة ٢٥٪ من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوي العام على مستوى كل ادارة تعليمية مع ترتيب المتقدمين للمجموع تنازليا لتحقيق العدالة.
وبالنسبة للتعليم الفني أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر يتم قبول الطلاب بنوعيات التعليم الفنى كالآتي الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي ٢٠٠ درجة بجميع ادارت المحافظة بعد اجتياز المقابلة الشخصية، و بالتعليم الصناعي ١٨٠ درجة، وبالتعليم التجارى نظام الجدارات ١٨٥ درجة، وبالتعليم التجارى نظام عام ١٨٠ درجة، وبالتعليم الزراعى ١٦٠ درجة كلا على حسب الإدارة الحاصل منها الطالب على الشهادة الإعدادية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.