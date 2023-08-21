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محافظات

محافظ الأقصر يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية

محافظ الأقصر يعتمد
محافظ الأقصر يعتمد نتيجة طلاب الشهادة العامة

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية تعليم (عام /فنى) للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ مرحلة ثانية.

وأوضح الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه بلغ أعداد الطلاب الناجحين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ (١٧٢٠٢) طالب وطالبة طبقا للإحصاء التكراري للدور الأول والثاني.

مضيفا أنه من المقرر أن يكون القبول للمدارس الثانوية العامة النظامية بحد أدنى ٢٢٣ درجة، وطبقا للقرار الوزاري رقم ٣٥٧ لسنة ٢٠١٨ يتم قبول نسبة ٢٥٪ من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوي العام على مستوى كل ادارة تعليمية مع ترتيب المتقدمين للمجموع تنازليا لتحقيق العدالة.

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وبالنسبة للتعليم الفني أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر يتم قبول الطلاب بنوعيات التعليم الفنى كالآتي الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي ٢٠٠ درجة بجميع ادارت المحافظة بعد اجتياز المقابلة الشخصية،  و بالتعليم الصناعي ١٨٠ درجة، وبالتعليم التجارى نظام الجدارات ١٨٥ درجة، وبالتعليم التجارى نظام عام ١٨٠ درجة، وبالتعليم الزراعى ١٦٠ درجة كلا على حسب الإدارة الحاصل منها الطالب على الشهادة الإعدادية.

 

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