الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

القافلة الطبية المجانية بمركز شباب فنارة بالإسماعيلي تستقبل 226 مواطنًا

جانب من القافلة،
جانب من القافلة، فيتو

 نظمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية القافلة الطبية المجانية بمركز شباب فنارة، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة فايد، وقامت القافلة الطبية بالكشف على 226 مواطنا في أولى أيامها، حيث إنها بدأت اليوم الاثنين، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".  

جانب من  القافلة، فيتو

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد الطرق بمركزي التل الكبير والقصاصين (صور)

محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

تخصصات القافلة الطبية  

ومن جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية في مركز شباب فنارة تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم.  

Advertisements

الأدوية بالقافلة 

بالإضافة إلى صيدلية تضم 80 صنفا دوائيا بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة. 

جانب من  القافلة، فيتو

تخصصات القافلة 

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال عدد 41 مواطنا بعيادة الباطنة و41 مواطنا بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 6 سيدات بالإضافة إلى استقبال عدد 61 حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة المسالك تم استقبال 26 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 35 حالة، بالإضافة إلى استقبال عدد 16 سيدة بعيادة النساء. 

على أن تستمر القافلة الطبية في مركز شباب فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد في استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء الموافق 22 أغسطس الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.  

جانب من  القافلة، فيتو

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية قافلة طبية مجانية القوافل العلاجية صحة الاسماعيلية وكيل صحة الإسماعيلية

مواد متعلقة

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد الطرق بمركزي التل الكبير والقصاصين (صور)

محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

انطلاق القوافل الدعوية للأزهر الشريف بالإسماعيلية لنشر الفكر الوسطي

30 صورة ترصد حفل افتتاح مهرجان المانجو بالاسماعيلية

الأكثر قراءة

رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي مساء اليوم الاثنين 21-8-2023

ليفربول يرد على عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح

سعر السكر اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

خطوات الاستعلام عن رصيد الحساب من الهاتف المحمول في بنك مصر

رئيس اتحاد جدة في لندن من أجل محمد صلاح ونجم أرسنال، اعرف التفاصيل

بيان من الكرملين حول ضم دول جديدة لمجموعة بريكس، وهذا موقف مصر

السعودية تطلق إنذارا أحمر، سيول غزيرة على مكة والمياه تغرق الشوارع (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

زراعة شرائح كهربائية داخل رأس سعودي لأول مرة فى الشرق الأوسط

مهاجرون غير شرعيين ينصبون خياما أمام فندق فى قلب باريس

بعد تورطها فى إنهاء حياة 7 رضع، حكم بسجن الممرضة الشريرة مدى الحياة

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 21-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع اليوان الصيني في البنك المركزي مساء اليوم

سعر السكر اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 21-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين 21-8-2023

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية والصحية

خالد الجندي: الإنسان كان له وجود في عالم الذر قبل مجيئه الدنيا (فيديو)

أذكار المساء مكتوبة، أفضل ما يقال للتقرب إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية