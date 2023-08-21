القافلة الطبية المجانية بمركز شباب فنارة بالإسماعيلي تستقبل 226 مواطنًا

نظمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية القافلة الطبية المجانية بمركز شباب فنارة، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة فايد، وقامت القافلة الطبية بالكشف على 226 مواطنا في أولى أيامها، حيث إنها بدأت اليوم الاثنين، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جانب من القافلة، فيتو

تخصصات القافلة الطبية

ومن جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية في مركز شباب فنارة تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم.

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الأدوية بالقافلة

بالإضافة إلى صيدلية تضم 80 صنفا دوائيا بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

جانب من القافلة، فيتو

تخصصات القافلة

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال عدد 41 مواطنا بعيادة الباطنة و41 مواطنا بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 6 سيدات بالإضافة إلى استقبال عدد 61 حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة المسالك تم استقبال 26 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 35 حالة، بالإضافة إلى استقبال عدد 16 سيدة بعيادة النساء.

على أن تستمر القافلة الطبية في مركز شباب فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد في استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء الموافق 22 أغسطس الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

جانب من القافلة، فيتو

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

