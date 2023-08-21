الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

تشميع 9 محال تجارية خلال حملة إشغالات في الإسماعيلية

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شن قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لحي ثالث في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، بمناطق متفرقة في الحي.  

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نتائج الحملة  

وأسفرت الحملة عن رفع ومصادرة عدد 180 كرسي، وعدد 15 شيشة، 5 أنابيب، و6 استاندات، وثلاجتين، و18 ترابيزة، بجانب تشميع عدد 9 محال تجارية تدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.  

جانب من الحملة، فيتو

استمرار الجهود للقضاء على التعديات 

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى التأكيد على التزام جميع المحال والمنشآت التجارية بتطبيق القانون.
 

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توجيهات عامة 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
 

جانب من الحملة، فيتو

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أي تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص على ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعدي على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.  

بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد على تنفيذ أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي.

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد.
  
حيث تستمر هذه الإجراءات يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.     

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الاسماعيلية حملة حي ثالث اللشغالات التعديات غلق 9 محال تجارية

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