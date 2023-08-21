محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عصر اليوم الاثنين، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس راضي عطا الله رئيس سنودس النيل الإنجيلي، الدكتور القس إبراهيم زكريا رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والقس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، وذلك بمكتبه بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد.

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سبب الزيارة

تأتي تلك الزيارة على هامش الاحتفالية التي ستقام مساء اليوم؛ بمناسبة تجديد ورفع كفاءة الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، ومناقشة دور الكنيسة والمؤسسات الدينية في ترسيخ مبادئ المواطنة لدى المصريين مسلمين وأقباط.

جانب من اللقاء، فيتو

دور رجال الدين

وخلال اللقاء، أشار "بشارة" إلى دور رجال الدين الهام في حثِّ المواطنين على العمل الجاد لبناء الأوطان؛ فيجب أن تتكاتف جميع المؤسسات للارتقاء بمصر لأنها تستحق منا ذلك.

مضيفًا أن المحافظة دائمًا تولي اهتمامًا للمؤسسات الدينية؛ من جانب الاهتمام بالكنائس وما تقوم به من توعية وأنشطة خدمية، وكذلك تيسير عمل القوافل الدعوية الأزهرية.

جانب من اللقاء، فيتو

واختُتِم اللقاء بالتأكيد على أن الهيئة الإنجيلية شريك في التحالف الوطني، وتسعى دائمًا للدخول في مشروعات متنوعة كمشروع زراعة حوالي ٥٠٠ فدانًا؛ من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي للمصريين.

ختامًا وجَّه "أعضاء الطائفة الإنجيلية" الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، مُعبِّرين عن سعادتهم بوجودهم على أرض محافظة الإسماعيلية.



وكان قد شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل رسامة القس ثروت موسى راعيًا شريكًا للكنيسة الإنجيلية بالإبراهيمية بالإسكندرية بحضور الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس إبراهيم زكريا، رئيس مجمع مشيخة الدلتا، والقس مايكل أنور، راعي الكنيسة، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنائس اللـه بمصر، والقس خلف بركات، رئيس المجمع المعمداني الإنجيلي العام، النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب.

جانب من اللقاء، فيتو

وقدم الدكتور القس أندريه زكي خطاب الحفل، مهنئًا في بداية كلمته القس ثروت موسى وشعب الكنيسة بمناسبة تنصيبه راعيًا شريكًا بالكنيسة الإنجيلية بالإبراهيمية.

وقال رئيس الإنجيلية خلال كلمته: "غيِّر مكانك تتغير رؤيتك ويتغير وعيك وفهمك للأحداث، غيِّر مكانك حتى لا تتجمد رؤيتك ويتجمد فهمك".

وأضاف "زكي": "الخروج والعبور إلى أرض جديدة، وبناء الجسور، هي أساس التأثير في حياتنا وحياة الناس".

كما شارك في فعاليات برنامج الاحتفال القس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية المسيحية، والقس شكري شاكر، رئيس مجلس المؤسسات الطبية، والدكتور القس افرايم يعقوب، أستاذ اللاهوت الرعوي، والدكتور القس فاروق الديري، راعي الكنيسة الإكرامي، والدكتور القس أمجد أيوب، سكرتير لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس بيتر نادي، راعي الكنيسة الإنجيلية بداقوف.

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