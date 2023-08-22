الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

انطلاق أعمال الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر تحت شعار "بيئتنا حياتنا"، اليوم

الدكتور محمود صديق،
الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، فيتو

تنظم جامعة الأزهر اليوم الثلاثاء، وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة بمركز الأزهر للمؤتمرات، فعاليات الملتقى البيئي العاشر بعنوان: "من أجل المناخ.. إفريقيا في القلب" تحت شعار "بيئتنا حياتنا"، وذلك بحضورأ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأ. د. سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، وأ. د. محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، مقرر عام الملتقى والمشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى نخبة من علماء وأساتذة وطلاب جامعة الأزهر.

 

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الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر

ويناقش الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر، والذي تنطلق فعالياته اليوم  في تمام الساعة العاشرة صباحا، خمسة محاور رئيسة هي: التنمية الاقتصادية وبناء المرونة للعمل المناخي، الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ES6، دور الجامعات في التحول الرقمي نحو الاقتصاد الأخضر، حشد التمويل العلمي للتكيف والمرونة، المساهمات الطلابية في المشروعات الخضراء، تنمية الأفكار والإبداع لطلاب الجامعات.

 

 مساهمة جامعة الأزهر الشريف في العمل المناخي 

ويأتي انعقاد الملتقى في إطار مساهمة جامعة الأزهر الشريف في العمل المناخي واستعدادًا لمشاركة مصر في أسبوع المناخ الإفريقي في ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ في دولة كينيا، "وأسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في أكتوبر القادم بالسعودية،  ومؤتمر الأطراف COP-28 بدولة الإمارات العربية المتحدة في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣م.


كما يُعقد على هامش الملتقى مجموعة من ورش العمل المتخصصة والتي تشارك فيها وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة وتضم: وزارة التضامن، وزارة البيئة، وزارة السياحة، وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة،  وزارة الطيران المدني، جامعة الدول العربية، مركز التميز العلمي بالإنتاج الحربي، الهيئة العامة للاستعلامات، هيئة الأرصاد الجوية، جهاز تنمية المشروعات، بما يحقق التعاون والتكامل بين الجميع من أجل مواجهة التحديات المناخية التي يعاني منها العالم خاصة الدول النامية.

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