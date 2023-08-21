"فيتو" تكشف تفاصيل تنسيق جامعة الأزهر 2023.. فتح باب التسجيل للمرحلة الأولى نهاية أغسطس.. قرار مفاجئ بشأن حد القبول بكليات الطب.. وبشرى سارة بشأن التقديم للمدن الجامعية

>> نائب رئيس الجامعة: نسعى لتأهيل الطلاب نفسيًّا وذهنيًّا قبل الالتحاق بالكليات.. ولدينا 23 ألف طالب وافد من 113 دولة حول العالم وأنصح بعدم الاستجابة لأي ضغوطات بشأن التنسيق

يترقب طلاب الثانوية الأزهرية 2023، فتح باب تسجيل الرغبات للالتحاق بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية في وقت سابق بنسبة نجاح 52.88%، وذلك بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق طلاب الثانوية العامة، واقتراب فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية، في الوقت الذي أعلن فيه قطاع المعاهد الأزهرية إجراء امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في التاسع عشر من شهر أغسطس وتستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته، حيث يختلف تنسيق جامعة الأزهر عن الثانوية العامة في طريقة إعلان الحد الأدنى للقبول بالكليات.

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تنسيق جامعة الأزهر

وبشكل عام فإن تنسيق جامعة الأزهر ينقسم إلى ثلاث مراحل تكون الأولى منهم للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول، بينما المرحلة الثانية تكون للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني والمتخلفين عن التقدم من الناجحين في الدور الأول، أما المرحلة الثالثة فتكون خاصة بتعديل الرغبات، وكذلك المتخلفين عن التقدم بالمرحلة الأولى والثانية، ثم تعلن جامعة الأزهر بعد ذلك الحد الأدنى للقبول بالكليات بشكل موحد للمراحل الثلاث، وليس كل مرحلة على حدة كما يحدث في تنسيق الثانوية العامة.

وكشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر عن أن خريطة تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد تبدأ بفتح باب تسجيل رغبات الناجحين في الدور الأول للثانوية الأزهرية، الأسبوع بعد المقبل، ولمدة عشر أيام، ثم يتم غلق باب تسجيل رغبات، وفتحه مرة أخرى بعد نتيجة الدور الثاني.

ثم تأتي مرحلة إعلان نتيجة الدور الثاني في الفترة من السابع وحتى العاشر من سبتمبر المقبل، ثم فتح باب تسجيل الرغبات للناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية، وتعديل رغبات الناجحين في الدور الأول، على أن يكون بعدها غلق باب تسجيل الرغبات، وبدء مراجعة الترشيحات وتسكين الطلاب طبقًا للمجموع واحتياجات كل كلية، على أن يكون بعد ذلك إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد، ثم يأتي بعد ذلك مرحلة فتح باب القبول للتحويلات وتقليل الاغتراب، على أن يكون بعد ذلك بدء تقديم الأوراق المطلوبة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، بداية من 30 سبتمبر المقبل.

مؤشرات القبول

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أنه يصعب الحديث عن مؤشرات القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد، وذلك لارتباط الأمر بنتيجة الثانوية الأزهرية في الدور الثاني، مشيرًا إلى أن الأمر الذي يمكن الحديث عنه حاليًّا وهو أن كليات الطب في العام الماضي كان الحد الأدنى للقبول بها هو 96%، وأن مؤشرات هذا العام تشير إلى ثبات هذا الرقم بحد كبير وإذا حدثت أي زيادة ستكون بسيطة للغاية لن تتعدى نصف درجة في المائة، قائلًا: "ممكن طالب يكون من أبناء الوجه البحري ويذهب إلى كلية في أسيوط بسبب نصف في المائة وهذا بالنسبة لكليات القمة"، وأشار إلى أن فور بدء الدراسة يتم تقديم طلبات اغتراب، ويراعى فيها الفتيات خاصة إذا كان الأمر يتعلق بنصف في المائة.

فتح المدن الجامعية

وأضاف "الشربيني" لـ "فيتو" إنه سيتم خلال الأيام القادمة فتح باب التقديم للمدن الجامعية لطلاب الفرق السابقة من الثانية حتى الرابعة في جميع الكليات، على أن يتم فتحها بعد بداية الدراسة للطلاب الجدد وذلك بعد انتهاء فترة التحويل بين الكليات، لافتًا إلى أن جامعة الأزهر بها 25 مدينة جامعية على مستوى الجمهورية والطاقة الاستيعابية للبنين تشمل 19 ألفًا للبنين، و21 ألفًا بالنسبة للفتيات.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة لديها 109 كليات ومعاهد على مستوى الجمهورية في جميع الأفرع التابعة لها، ومع توجه الدولة ناحية دعم التعليم الفني عملت إدارة الجامعة على إنشاء بعض المعاهد التابعة لها في تخصصات مختلفة منها فني المختبرات والإحصاء بجانب معهد معاني القضاء وهو مسؤول عن تأهيل الطلاب للوظائف الخاصة بمساعدة القضاة في الأعمال الإدارية المختلفة، موضحًا أن الجامعة لديها 23 ألف طالب وطالبة من الطلاب الوافدين من 113 دولة على مستوى العالم، وهو ما يجعل جامعة إحدى القوة الناعمة في الدولة، وأن إقبال الدول على دراسة أبنائهم في الأزهر تدل على المنهج الصحيح والفكر الوسطي في الأزهر، وأن جامعة الأزهر تقدم لهم الدراسة المجانية بالنسبة للطلاب الذين يدرسون العلوم العربية والشرعية بمنح خاصة من الأزهر.

وتحدث نائب رئيس جامعة الأزهر عن اختبارات القدرات المؤهلة للقبول للكليات وذلك يتعلق بسبع كليات تابعة للجامعة القبول بها يتطلب اجتياز اختبار القدرات، بجانب بعض الأقسام في كليات الدراسات الإنسانية وأن الهدف من تلك الاختبارات هو التأكد من أن الطلاب الذين يرغبون في التقديم لتلك الكليات مؤهلين نفسيًّا ومعنويًّا لسوق العمل بعد التخرج، موجهًا نصيحة خاصة لطلاب الثانوية الأزهرية قبل بدء أعمال التنسيق بعدم الاستجابة لأي ضغوطات خارجية من أجل اختيار كلية معينة وأن على كل طالب أن يدرك ويتفهم ما يحتاجه هو ما يتمناه وما هو المجال الذي يشعر به في التفوق بعد تخرجه في الجامعة.

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