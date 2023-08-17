جامعة الأزهر تتقدم في أقوى وأقدم تصنيف عالمي للجامعات "تصنيف شنغهاي"

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، تصدر جامعة الأزهر ضمن أقوى واقدم تصنيف عالمي تصنيف شنغهاي لهذا العام.

ترتيب جامعة الأزهر في تصنيف شنغهاي

وأوضح صديق أن هذه الإنجاز العالمي يعد رصيدا كبيرا يضاف إلى رصيد مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

تصنيف شنجهاي

وأوضح صديق أن جامعة الأزهر قفزت في تصنيف شنغهاي لهذا العام 100 نقطة عن تصنيف شنجهاي العام الماضي، مما يعكس ويؤكد أن جامعة الأزهر تسير في المسار الصحيح، لافتًا إلى أن جامعة الأزهر بهذه القفزة الكبيرة تسير بخطى ثابتة نحو التمييز والريادة بشهادة جميع مؤسسات التصنيف العالمية في الجمهورية الجديدة.

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وأشاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجهود مكتب التمييز الدولي التي عززت هذا الإنجاز الكبير على مستوى العالم.

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على المضي قدما نحو التمييز والريادة؛ انطلاقا من التاريخ التليد للأزهر الشريف الضارب بجذوره في أعماق التاريخ على مدار أكثر من ألف عام مما عزز مكانة الأزهر الشريف جامعا وجامعة وجعله كعبة العلم وقبلة العلماء من جميع أنحاء العالم.