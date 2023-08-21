الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن القناطر الخيرية

انقطاع المياة بالقناطر
انقطاع المياة بالقناطر الخيرية، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لمدة 6 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين الموافق 21 / 8 / 2023، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء.

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وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي وقت سابق، أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حصول محطة مياه سرياقوس المرشحة على شهادة T.S.M العالمية في مجال إدارة تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب، مشيرًا إلى أن المحطة تعمل بنظام "ديناساند" بطاقة تصميمية للمحطة 145 ألف م3/يوم وتخدم حوالى 200 ألف نسمة بمدينة الخانكة والقرى التابعة لها.

‏‎وأكد رئيس شركة مياه القليوبية إلى أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء واجتياز الاشتراطات فى مجال التشغيل والصيانة والموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والسلامة والصحة المهنية والجودة والمعامل واعتمادها من لجنة التفتيش.

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