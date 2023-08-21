أخبار مصر اليوم.. توجيه عاجل من السيسي للحكومة.. حالة الطقس غدًا.. ارتفاع سعر دواء شهير.. شروط جديدة لسفر ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة

نشر قسم أخبار مصر على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

فيتو تكشف في عددها الجديد، "متاهة الحكومة" مدبولي والمجموعة الاقتصادية في دوامة بسبب الدولار

تكشف فيتو في عددها الجديد عن متاهة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية بسبب أزمة الدولار وتصنيف مصر السيادى والديون واقتراب مراجعة صندوق النقد الدولى، وخبراء وبرلمانيون: “كفاية كده.. ارحلوا يرحمكم الله!”.

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السيسي يتابع مستجدات التوسع في بناء قدرات الكوادر البشرية وتدريبهم على المهارات الرقمية

تابع الرئيس السيسي مستجدات التوسع في بناء قدرات الكوادر البشرية وتدريبهم على المهارات الرقمية، بهدف الاستفادة من المميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في تقديم خدمات التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية.

السيسي يتابع تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة وتحسين خدمات المحمول وتطوير بنية الإنترنت

اطلع الرئيس السيسي على تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة، لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين.

السيسي يتابع تطورات تنفيذ مبادرة مصر الرقمية وتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر

تابع الرئيس السيسي معدلات تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً ما يتعلق بتطورات تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" التي تهدف لدعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، فضلًا عن جهود النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية.

تكليفات رئاسية مهمة للحكومة لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن تشغيل خطوط ملاحية لتصدير البضائع لدول أفريقيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ بشأن متابعة إجراءات دعم الصناعة المصرية، والعمل على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 22-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء حيث تنخفض انخفاضا طفيفا يسود طقس حار رطب صباحا، وحار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

ارتفاع سعر "راني فوار" لعلاج الحموضة وقرحة المعدة

أصدرت إدارة السياسات التسعيرية بهيئة الدواء المصرية قرار بشأن تسعير مستحضر راني فوار والموافقة على زيادة سعره إلى 4.5 جنيه.

اعرف نتيجتك الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

يبحث عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني، عن رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023، خاصة بعد اعتماد وزير التربية والتعليم النتيجة الآن.

شرط جديد من وزارة السياحة والآثار لسفر المعتمرين خلال موسم العمرة

اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.

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