تشغيل خطوط سرفيس من جميع أنحاء الجيزة لمطار سفنكس بـ 10 جنيهات

تطلق الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة خطوط سير باصات النقل الجماعي بجميع المواقف المختلفة اعتبارا من 10 سبتمبر المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا في اتجاه مطار سفنكس بسعر التذكرة 10 جنيهات وآخر ميعاد من المطار الساعة 11 مساء بخطوط الآتية:

المنيب - دائري - المنصورية - ميدان الرماية - بوابات حدائق الأهرام - طريق الواحات وصلة دهشور - مطار سفنكس والعودة عكس مسار خط السير.

ميدان الجيزة - شارع الهرم - ميدان الرماية - الطريق الصحراوي - القرية الذكية - مطار سفنكس والعودة عكس مسار خط السير.

Advertisements

الموقف الجديد بالمريوطية - شارع الهرم - ميدان الرماية - القرية الذكية - مطار سفنكس والعودة عكس مسار خط السير

ميدان لبنان - المحور حتى ميدان جهينة - وصلة دهشور - مطار سفنكس والعودة عكس مسار خط السير.

يأتي ذلك بناء علي تعليمات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة وتحت إشراف محمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالجيزة.

محافظ الجيزة يكافئ رئيس الوحدة المحلية لقرية الجلاتمة.



وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرر مكافأة محمد حامد رئيس الوحدة المحلية لقرية الجلاتمة بمركز ومدينة منشأة القناطر وأربعة من موظفي الوحدة المعاونين له.

وقرر المحافظ منحه مكافأة مالية تعادل شهر من راتبه وذلك لتفانيه في العمل وقيامه بالمهام المكلف بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع الداخلية والجانبية بالوحدة وكفاءة شبكة الإنارة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وكفاءة المعدات بالحملة الميكانيكية وتطبيق خطة الترشيد للكهرباء والتطوير وسرعة التعامل وحل شكاوى المواطنين الأمر الذي انعكس على رفع مستوى الخدمات وتحسين منظومة النظافة بالوحدة المحلية بالجلاتمة.

وجاء ذلك عقب التقرير الذي تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بنتائج عمليات الرصد والمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالوحدة المحلية وظهور حالة الشوارع بشكل متميز والتأكد من كفاءتها وانتظام العمل بما يعكس تقديم خدمات لائقة للمواطنين.