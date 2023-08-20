النيابة الإدارية تستمع لأقوال رئيس مدينة بلطيم في مصرع طفلة صعقا بالكهرباء

أجرت النيابة الإدارية ببلطيم، صباح اليوم الأحد، معاينةً لموقع الحادث الذي أودى بحياة طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عامًا، عقب تعرضها للصعق الكهربائي أثناء استحمامها بإحدى دورات المياه العمومية "بشاطئ الزهراء" بمدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ؛ إِثرَ وجود "سلك كهربائي مكشوف" والذي وقع مساء يوم الجمعة الماضي.

النيابة الإدارية

قام المستشار طارق الشرنوبى- القائم بأعمال مدير النيابة، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، علي رأس فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: مروان القرضاوي- رئيس النيابة، وسمير العشري - رئيس النيابة، وأحمد البوهي - وكيل النيابة، بالانتقال لموقع الحادث لإجراء المعاينة صباح اليوم، يرافقهم كلًا من رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم.

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النيابة تعاين موقع الحادث



وأسفرت المعاينة: عن وجود عدد من أسلاك الكهرباء المكشوفة خارج جدران دورة المياه، وغياب تام لعوامل الأمان والعزل رغم سريان التيار الكهربي فيها؛ مما من شأنه تعريض مستخدمي ذلك المرفق للخطر الداهم، والذي بدوره أسفر عن وفاة الطفلة داخل دورة المياه صعقًا بالكهرباء.

النيابة الإدارية

وتولت النيابة الإدارية ببلطيم التحقيقات، حيث قام المستشار سمير العشري- رئيس النيابة بالاستماع لأقوال كلًا من رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم الذين أفادوا بصدور قرار صباح اليوم بغلق دورة المياه رقم "٦" محل الحادث بشاطئ الزهراء لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا علي الأرواح، وجاري استكمال التحقيقات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

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