الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

النيابة الإدارية تستمع لأقوال رئيس مدينة بلطيم في مصرع طفلة صعقا بالكهرباء

النيابة الإدارية،فيتو
النيابة الإدارية،فيتو

أجرت النيابة الإدارية ببلطيم، صباح اليوم الأحد، معاينةً لموقع الحادث الذي أودى بحياة طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عامًا، عقب تعرضها للصعق الكهربائي أثناء استحمامها بإحدى دورات المياه العمومية "بشاطئ الزهراء" بمدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ؛ إِثرَ وجود "سلك كهربائي مكشوف" والذي وقع مساء يوم الجمعة الماضي.

 

النيابة الإدارية 

قام المستشار طارق الشرنوبى- القائم بأعمال مدير النيابة، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية،  علي رأس فريق من  أعضاء النيابة ضم كلًا من: مروان القرضاوي- رئيس النيابة، وسمير العشري - رئيس النيابة، وأحمد البوهي - وكيل النيابة، بالانتقال لموقع الحادث لإجراء المعاينة صباح اليوم، يرافقهم كلًا من رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم.

Advertisements

 

النيابة تعاين موقع الحادث


وأسفرت المعاينة: عن وجود عدد من أسلاك الكهرباء المكشوفة خارج جدران دورة المياه، وغياب تام لعوامل الأمان والعزل رغم سريان التيار الكهربي فيها؛ مما من شأنه تعريض مستخدمي ذلك المرفق للخطر الداهم، والذي بدوره أسفر عن وفاة الطفلة داخل دورة المياه صعقًا بالكهرباء.

 

النيابة الإدارية 

وتولت النيابة الإدارية ببلطيم التحقيقات، حيث قام المستشار سمير العشري- رئيس النيابة بالاستماع لأقوال كلًا من رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم الذين أفادوا بصدور قرار صباح اليوم بغلق دورة المياه رقم "٦" محل الحادث بشاطئ الزهراء لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا علي الأرواح، وجاري استكمال التحقيقات.

 

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

 

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث ال

مدينة بلطيم رئيس مدينة مصيف بلطيم نادي بلطيم أعضاء هيئة النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية

الأكثر قراءة

عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة يثير الجدل، والنشطاء يكشفون السر

القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم

تأكيدا لـ فيتو، انتقال محمود شبانة وحمدي علاء من الزمالك إلى سموحة

تكليفات رئاسية مهمة لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي

بعد رحيل مجلس مرتضى منصور، تفاصيل خارطة طريق مستقبل الزمالك وموعد الانتخابات الجديدة

الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في بيروت: لا علاقة للهضبة بشروط دخول الصحفيين

غموض فى نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

السيسي يوجه بمواصلة التركيز على تطوير منظومة المعلمين

Advertisements

منوعات

المزيد

إزالة ورم يزن 8 كيلو من رحم مريضة في السعودية

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

كليات المرحلة الثالثة للتنسيق.. مستقبل كلية تربية طفولة ومجالات العمل بعد التخرج (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

15 فائدة للاستغفار من الكتاب والسنة

تفسير حلم السيارة الجديدة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق قريبا

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

المزيد
الجريدة الرسمية