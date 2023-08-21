أردوغان: نواصل الجهود لاستمرار تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل بذل الجهود من أجل استئناف صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

استئناف عمل ممر تصدير الحبوب



وقال أردوغان في أعقاب اجتماع الحكومة التركية، يوم الاثنين: "سنبذل مزيدا من الجهود من أجل استئناف عمل ممر تصدير الحبوب في ظروف عادلة، تلبي توقعات كافة الأطراف"، مضيفا: "نحن على ثقة بأن السلام العادل أمر ممكن".

وأضاف: “سنعمل بنشاط كذلك من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق قال أردوغان للصحفيين اليوم الاثنين خلال رحلة عودته من زيارة للمجر إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد يزور روسيا قريبًا لمناقشة اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.

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مناقشة اتفاق الحبوب



وأضاف: "قد يقوم وزير خارجيتنا قريبًا بزيارة إلى روسيا لأن مناقشة هذا الأمر وجهًا لوجه لها أهمية كبيرة، وسيكون تحقيق نتائج بهذه الطريقة أكثر دقة".



وفي وقت سابق، كانت القوات البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية قد ذكرت أن أوكرانيا أعلنت عن فتح ممرات مؤقتة للسفن التجارية المبحرة من وإلى موانئ البحر الأسود تشيرنومورسك وأوديسا ويوجني.



فتح باب التسجيل للسفن التجارية الجاهزة

وفي 12 أغسطس الحالي، أعلنت كييف عن فتح باب التسجيل للسفن التجارية الجاهزة للإبحار بهذه الطرق "تحت إشراف القوات المسلحة الأوكرانية"، ما سيضمن سلامتها.. في الوقت الذي اعترف فيه ممثل القوات البحرية الأوكرانية دميتري بليتنشوك بأنه من المستحيل حاليا ضمان السلامة الكاملة لمرور السفن على طول الممرات المؤقتة في البحر الأسود.



ومن الجدير بالذكر، أن شاهد عيان ذكر لوكالة رويترز، وموقع "مارين ترافيك.كوم" أن آخر سفينة غادرت ميناء أوديسا الأوكراني في وقت مبكر من صباح اليوم بموجب اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.



رفضت روسيا على تسجيل أي سفن جديدة

من جانبها، رفضت روسيا على تسجيل أي سفن جديدة منذ 27 يونيو الماضي بموجب الاتفاق الموقع بين أوكرانيا والجانب الروسي بوساطة أممية تركية.

فيما قال متحدث باسم الأمم المتحدة: إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ينتظر ردا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقترح لتمديد الاتفاق.

