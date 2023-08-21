الإثنين 21 أغسطس 2023
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خارج الحدود

خبير عسكري: إرسال مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا لن يغير موازين الحرب

مقاتلات إف ١٦، فيتو
مقاتلات إف ١٦، فيتو

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والمحلل الإستراتيجي، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف ١٦ لن يحدث أي نقلة نوعية في حربها ضد روسيا.


إرسال مقاتلات إف ١٦ إلى أوكرانيا 

وأوضح سمير فرج أن المقاتلات يتبقى أمامها عدة أشهر حتى تصل أوكرانيا، كما أن عملية تدريب الطيارين على استخدامها يحتاج لقرابة عام.

وأضاف فرج أن العدد الذي بصدد أن ترسله أمريكا لن يتجاوز الـ٣٠ طائرة، وهذا العدد لن يكون له تأثير في مواجهة الأسطول الجوي الروسي الذي يتكون من آلاف الطائرات. 

وأكد الخبير العسكري أن السيادة الجوية في أوكرانيا بالكامل تحت سيادة الجيش الروسي.

ويوم الخميس الماضي قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة وافقت على إرسال طائرات إف-16 المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا، وذلك فور اكتمال تدريب الطيارين.

 
مقاتلات إف-16 أمريكية
وسعت أوكرانيا بقوة للحصول على مقاتلات إف-16 أمريكية الصنع لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي.

وقال المسؤول إن واشنطن منحت الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة ستُسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز إف-16 إلى أوكرانيا عند حصول الطيارين على التدريب.


وطلبت كل من الدنمارك وهولندا تلك التأكيدات في الآونة الأخيرة. وموافقة الولايات المتحدة لازمة لنقل أي طائرات عسكرية من حلفائها إلى أوكرانيا.

وكان من المقرر أن يبدأ تحالف من 11 دولة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل الطائرات من طراز إف-16 هذا الشهر في الدنمارك.

وقال وزير الدفاع الدنماركي بالإنابة ترويلس بولسن في يوليو، إن بلاده تأمل في رؤية "نتائج" التدريب في مطلع 2024.

وتقود الدنمارك وهولندا العضوان بحلف شمال الأطلسي الجهود الدولية لتدريب الطيارين الأوكرانيين بالإضافة إلى أطقم الدعم، وصيانة الطائرات، وتمكين أوكرانيا في نهاية المطاف من الحصول على مقاتلات إف-16 لاستخدامها في الحرب مع روسيا.
 

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