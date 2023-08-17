خبير عسكري: الحرب الروسية الأوكرانية دخلت النفق المظلم وهذا موعد الانفراجة (فيديو)

الحرب الروسية الأوكرانية، كشف اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الإستراتيجي والعسكري، أهمية البحر الأسود في الحرب الروسية الأوكرانية، قائلًا: روسيا وأوكرانيا من أكثر الدولة المنتجة للقمح، وكانت هناك معاهدة وقعت في يوليو 2022 بين روسيا وأوكرانيا بتوصية من تركيا وبرعاية الأمم المتحدة، تتيح لأوكرانيا إعادة فتح موانيها على البحر الأسود من أجل تصدير الحبوب، وسيسمح الاتفاق بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في أوكرانيا بسبب الحرب.

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معاهدة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور والمذاع مساء اليوم عبر فضائية “etc”: "المدة الزمنية للمعاهدة بين روسيا وأوكرانيا بشأن تصدير الحبوب عبر البحر الأسود انتهت الشهر الماضي ورفضت موسكو تجديدها وبالتالي لن يتم تصدر القمح الأوكراني، في حين أن القمح الأوكراني مخزن من العام الماضي، في دولة كانت تعتمد على التصدير المباشر فلم تمتلك صوامع تخزين، فضلًا عن غياب الرؤية لدى المزارعين الأوكران عن هل يسمح لهم بزراعة القمح أم لا؟ وعلى الجانب الآخر وعدت روسيا 6 دول أفريقية بتصدير القمح لهم مجانًا، وتصدير القمح لباقي دول الأفريقية بسعر قليل، وبالتالي انخفض سعر القمح، فهل تلتزم بذلك؟".

انفراجة الأزمة الروسية الأوكرانية

وأكد:"الحرب الروسية الأوكرانية دخلت نفقًا مسدودًا، ولن تكون هناك بوادر انفراجة إلا على نهاية العام، بدخول أمريكا مرحلة الانتخابات الرئاسية وبالتالي ستسعى إلى الابتعاد عن المشاكل لا سيما أن الهجوم على جو بايدين أصبح شديدًا والاتهامات توجه إليه باهتمامه بأوكرانيا أكثر من أمريكا.

موقف أوروبا من أوكرانيا

ولفت: “دول أوروبا أجهدت من دعهما لأوكرانيا، وموقف وزير الدفاع البريطاني أثناء اجتماع حلف الناتو ورده على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حينما قال له: ”أنت فاكر نفسك في أمازون بتدوس وتطلب الطلبية عايز دبابات ومدفعية خير دليل".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تندد باستمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوكرانيا، وتحث موسكو على العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب على الفور.

وقال فيدانت باتل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يعبأ بالأمن الغذائي العالمي".

جاء ذلك بعدما قالت أوكرانيا، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن روسيا هاجمت منشآت لتخزين الحبوب الليلة الماضية.