الإثنين 21 أغسطس 2023
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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، "متاهة الحكومة" مدبولي والمجموعة الاقتصادية في دوامة بسبب الدولار

فيتو تكشف في عددها
فيتو تكشف في عددها الجديد،فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد عن متاهة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية بسبب أزمة الدولار وتصنيف مصر السيادى والديون واقتراب مراجعة صندوق النقد الدولى، وخبراء وبرلمانيون: “كفاية كده.. ارحلوا يرحمكم الله!”. 

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فيتو الحكومة رئيس الوزراء أزمة الدولار عصام كامل بوابة فيتو جريدة فيتو

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