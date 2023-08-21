فيتو تكشف في عددها الجديد، "متاهة الحكومة" مدبولي والمجموعة الاقتصادية في دوامة بسبب الدولار
تكشف فيتو في عددها الجديد عن متاهة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية بسبب أزمة الدولار وتصنيف مصر السيادى والديون واقتراب مراجعة صندوق النقد الدولى، وخبراء وبرلمانيون: “كفاية كده.. ارحلوا يرحمكم الله!”.
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