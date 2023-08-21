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اعرف نتيجتك الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

طلاب،فيتو
طلاب،فيتو

نتيجة الدبلومات الفنية 2023، يبحث عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني، عن رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023، خاصة بعد اعتماد وزير التربية والتعليم النتيجة الآن.

وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الاثنين الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023،  بنسبة نجاح 92.4%.

ويمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال من خلال بوابة مركز المعلومات هنا، أو من خلال بوابة التعليم الفني من هنا

 

نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث يتضمن ما يلى:

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (60152) – ونسبة النجاح في الدور الثاني 92.79%.

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (2552) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.37%.

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• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (32425) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.01%.

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (87450) – نسبة النجاح في الدور الثاني 92.92%.


إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (169718) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 92.96%

نسبة النجاح في الدورين 92.90%.

 

كما أشارت الوزارة إلى أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج تتضمن:

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2668)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2603) بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.56%

نسبة النجاح في الدورين 98.77%

أما بالنسبة  للطلاب الحاضرين ونسب النجاح بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية تضمنت:

• عدد الطلبة الحاضرين بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2427).

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2352) بنسبة النجاح في الدور الثاني 96.91%

نسبة النجاح في الدورين 98.88%.

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لإجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التكنولوجيا التطبيقية فكانت ما يلى:

• عدد الطلبة الحاضرين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (380)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (377) بنسبة النجاح في الدور الثاني 99.21%

نسبة النجاح في الدورين 99.16%.

أما بالنسبة لإجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس إعداد مهني:

• عدد الطلبة الحاضرين بمدارس إعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (28721)                

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (25213) بنسبة النجاح في الدور الثاني 87.79%

نسبة النجاح في الدورين 77.09%

وبذلك تكون نسبة النجاح للطلاب للدورين لمدارس الثلاث سنوات 91.89%

كما أوضحت الوزارة أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (252) – نسبة النجاح في الدور الثاني 95.63%        

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (774) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.80%        


• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (141) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.87%.      

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (1260) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.02%.      

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2308) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 95.10%.

نسبة النجاح في الدورين 98.28%.

 

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