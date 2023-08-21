موعد مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي، يلتقي فريق أرسنال الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد النني، نظيره كريستال بالاس على ملعب "سيلهرست بارك" في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا المدير الفني، مباراة اليوم بعدما حقق الفوز على حساب نوتينجهام فورست بهدفين مقابل هدف، بينما نجح كريستال بالاس في الفوز على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في الجولة الأولى.

موعد مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس

وتنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس اليوم الإثنين على ملعب "سيلهرست بارك" في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد كريستال بلاس

وتملك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحقوق الحصرية لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسمه الجديد 2023-2024، ومن المقرر بث مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس عبر قناة beIN Sports Premium1HD.

ويسعى أرسنال وصيف النسخة السابقة من الدوري الإنجليزي، المنافسة للتتويج بالبريميرليج بعدما اقتنص مانشستر سيتي البطولة في الأسابيع الأخيرة بعد تواجد أرسنال علي الصدارة لأكثر من أسبوع.

محمد النني

ومن المتوقع غياب محمد النني عن تشكيل أرسنال في مباراة الليلة لعدم الجاهزية، خاصة أنه غاب لفترة طويلة خلال الموسم الماضي، بعدما تعرض لإصابة قوية في الركبة أبعدته عن المشاركة مع أرسنال.

تاريخ مواجهات أرسنال وكريستال بالاس

والتقى أرسنال وكريستال بالاس في 32 مواجهة، ونجح أرسنال في تحقيق الفوز في 19 لقاء، فيما حقق كريستال بالاس الفوز في 4 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 9 مواجهات.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين أرسنال وكريستال بالاس، بالجولة 28 من عمر الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وانتهت بفوز أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف.

رفض نادي أرسنال الإنجليزي عرضا ضخما من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، في الموسم الحالي لضم لاعب وسطه الغاني توماس بارتي.

آرسنال يرفض بيع توماس بارتي

وقال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "رفض آرسنال عرضا من أحد أندية الدوري السعودي يتراوح من 30 إلى 35 مليون يورو، منذ 3 أسابيع من أجل ضم بارتي".

وأضاف رومانو: "قرر ميكيل أرتيتا عدم التخلي عن بارتي، إلا إذا وصل عرض آخر لا يقل عن 45 مليون يورو".

واختتم: "في الوقت الحالي لا يوجد أي عرض جديد من السعودية أو فنربخشة بهذا الرقم، لذا فإن توماس بارتي سيبقى مع آرسنال".