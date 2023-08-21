الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

زد يتعاقد رسميا مع حارس المرمى عمرو حسام لمدة 3 سنوات

عمرو حسام، فيتو
عمرو حسام، فيتو

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، اليوم الإثنين، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد، حارس المرمى عمرو حسام قادما من إيسترن كومباني لمدة ثلاث سنوات، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

صفقات زد حتى الآن 

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وايضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة واسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب.

Advertisements

ومصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الاهلي ومحمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين علي سبيل الإعارة وحمدي ياسر بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الأهلي، وأيضا أحمد سيد عبد النبي قادما من الأهلي لمدة خمس سنوات وأحمد عاطف لاعب بيراميدز الذي انضم لمدة موسم على سبيل الإعارة  ومصطفى زيكو من حرس الحدود وشادي حسين لاعبا لزد لثلاثة سنوات قادما من الأهلي، وأيضا عمرو حسام قادما من إيسترن كومباني لمدة ثلاث سنوات.

محمد أشرف بعد تعاقده مع زد: علي معلول طالبني بالرحيل عن الأهلي

ساويرس يوجه رسالة للاعب عمر خضر بعد توقيعه لـ أستون فيلا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نادي زد عمرو حسام ايسترن كومبانى

مواد متعلقة

زد يعلن رسميا تعاقده مع شادي حسين لمدة 3 سنوات

رسميا، زد يضم مصطفى سعد ميسي قادما من الأهلي لمدة خمس سنوات

زد يعلن التعاقد رسميا مع مصطفى زيكو من حرس الحدود

زد يتعاقد رسميا مع أحمد سيد عبد النبي قادما من الأهلي

الأكثر قراءة

ليفربول يرد على عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح

خطوات الاستعلام عن رصيد الحساب من الهاتف المحمول في بنك مصر

باريس سان جيرمان يضم نجم الزمالك السابق

موعد انطلاقة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

بعد استقرار 72 ساعة، ارتفاع مفاجئ في سعر اليورو مساء اليوم

محمد شريف يكشف عن أفضل من دربه بالأهلي وحقيقة مفاوضات الزمالك

من يقود الزمالك في المرحلة المقبلة ، تعرف على المرشح الأوفر حظا

بيان من الكرملين حول ضم دول جديدة لمجموعة بريكس، وهذا موقف مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

زراعة شرائح كهربائية داخل رأس سعودي لأول مرة فى الشرق الأوسط

مهاجرون غير شرعيين ينصبون خياما أمام فندق فى قلب باريس

بعد تورطها فى إنهاء حياة 7 رضع، حكم بسجن الممرضة الشريرة مدى الحياة

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 21-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 21-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 21-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: الإنسان كان له وجود في عالم الذر قبل مجيئه الدنيا (فيديو)

أذكار المساء مكتوبة، أفضل ما يقال للتقرب إلى الله

كيفية صلاة الاستخارة للزواج والدعاء المستحب فيها

المزيد
الجريدة الرسمية