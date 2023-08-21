زد يتعاقد رسميا مع حارس المرمى عمرو حسام لمدة 3 سنوات

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، اليوم الإثنين، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد، حارس المرمى عمرو حسام قادما من إيسترن كومباني لمدة ثلاث سنوات، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

صفقات زد حتى الآن

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وايضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة واسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب.

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ومصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الاهلي ومحمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين علي سبيل الإعارة وحمدي ياسر بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الأهلي، وأيضا أحمد سيد عبد النبي قادما من الأهلي لمدة خمس سنوات وأحمد عاطف لاعب بيراميدز الذي انضم لمدة موسم على سبيل الإعارة ومصطفى زيكو من حرس الحدود وشادي حسين لاعبا لزد لثلاثة سنوات قادما من الأهلي، وأيضا عمرو حسام قادما من إيسترن كومباني لمدة ثلاث سنوات.