ساويرس يوجه رسالة للاعب عمر خضر بعد توقيعه لـ أستون فيلا

عمر خضر، وجه رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رسالة للاعب زد إف سي عمر خضر، الذي وقع لنادي أستون فيلا الإنجليزي، والذي وصفه النادي بالموهبة المصرية الشابة.

رسالة ساويرس بعد توقيع عمر خضر لـ أستون فيلا

توقيع عمر خضر لنادي أستون فيلا، دفع المهندس نجيب ساويرس لتوجيه رسالة للاعب، عبر فيها عن تهنئته لـ عمر خضر، لانضمامه لـ أستون فيلا.

وكتب المهندس نجيب ساويرس، في رسالته التي وجهها للاعب عمر خضر "ألف مبروك"، وذلك تعليقًا على نادي أستون فيلًا الذي احتفى بانضمام اللاعب الشاب عمر خضر فقال: "يسر أستون فيلا أن يعلن عن توقيع الموهبة المصرية الشابة عمر خضر من زد إف سي".

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أستون فيلا يتعاقد مع عمر خضر

جدير بالذكر أن نادي "أستون فيلا" الإنجليزي أعلن عن تعاقده مع اللاعب الشاب عمر خضر، والقادم من نادي زد إف سي، ووصف أستون فيلا عمر خضر بالموهبة المصرية الشابة.

توقيع عمر خضر لنادي أستون فيلا، فيتو



ووقع اللاعب الشاب عمر خضر، البالغ من العمر 17 عامًا، اتفاقية ما قبل العقد مع النادي الإنجليزي أستون فيلا، حيث ينضم عمر خضر لأستون فيلا في 1 يوليو 2024، عندما يبلغ 18 عامًا، وسيقوم خضر بتوقيع عقد طويل الأجل مع أستون فيلا.

أول تعاقد بعد تعاون استون فيلا ونادي زد

ويمثل عقد اتفاق اللاعب عمر خضر أول توقيع للاعب منذ إبرام أستون فيلا وزد إف سي لاتفاقية تعاون في وقت سابق هذا العام.

ويعتبر توقيع عقد عمر خضر مع أستون فيلا خطوة مهمة لأكاديمية أستون فيلا، وجاء بعد أن جذب لاعب المنتخب المصري عمر خضر، تحت 17 عامًا، إعجاب واهتمام العديد من الأندية العالمية.

عمر خضر مع أحمد المحمدي، فيتو



يذكر أن لاعب زد أف سي عمر خضر قضى وقتًا في مركز تدريبات النادي الإنجليزي أستون فيلا، مؤخرًا خلال الشهر الحالي، حيث قضى اللاعب فترة معايشة مع أستون فيلا، وقام بزيارة مركز الأداء العالي والتقى بلاعبي الفريق الأول ومدرب الفريق أوناي إيمري، وكان يرافقه لاعب النادي المصري أحمد المحمدي.

توقيع عمر خصر للعقود الرسمية

وأكد أستون فيلا أن اللاعب عمر خضر وقع مع النادي الانجليزي على استمارة ما قبل توقيع العقود الرسمية الخاصة باللاعبين المحترفين، على أن يوقع اللاعب عمر خضر في 1 يوليو من عام 2024 على تعاقده، طويل الأجل مع أستون فيلا، حيث يكون عمر قد بلغ 18 عامًا.

وكشف أستون فيلا عن التعاقد مع عمر خضر بحضور أحمد المحمدي قائد منتخب مصر وأستون فيلا السابق.