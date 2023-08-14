الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

توريد 139 ألفا و53 طن قمح لصوامع وشون أسيوط

صوامع القمح بأسيوط،
صوامع القمح بأسيوط، فيتو

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2023 حيث تم توريد 139 ألفا و53 طنا منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الإثنين في المواقع التخزينية ومراكز التجميع وصوامع المحافظة بجانب الكميات الموردة خارج المحافظة لافتًا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات حتى يوم 30 أغسطس 2023 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين والموردين والتجار وتسليمهم مستحقاتهم أولا بأول مشيرًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التوريد عن طريق جولاته الميدانية للشون والصوامع والتقارير اليومية بغرفة الأزمات الرئيسية والغرف الفرعية على مستوى المراكز.

 

تحقيق الاكتفاء الذاتي 

 


وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والحرص على تنفيذ عمليات التوريد في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك لافتًا إلى اتخاذ اجراءات وخطوات جادة لتوفير مخزون استراتيجي آمن من القمح.

 

توريد 139 ألف طن قمح 


من جانبه أوضح وكيل وزارة الزراعة أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين لافتا إلى توريد 52197 طن و166 كجم لشون البنك الزراعي المصري وحوالي 21943 طن و364 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) كما استقبلت المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب 42359 طن و197 كجم فضلًا عن توريد 9187 طن و830 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال بالإضافة إلى استقبال 10950 طن و447 كجم لإنتاج التقاوي وشركات منتجة و2415 طن و755 كميات منقولة من محافظة أسيوط بناء على موافقة وزير التموين بإجمالي 139053 طن وو759 كجم منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن.

محافظ أسيوط يشدد على مراجعة الحيازات الزراعية للتأكد من توريد القمح

توريد 136 ألف طن قمح محلي لشون وصوامع أسيوط

 


يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.

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