ضبط 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسماعيلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، متمثلة في إدارة تموين مركز ومدينة الإسماعيلية، تحت إشراف مباحث التموين، بتنفيذ حملة تموينية للرقابة على المخابز البلدية بنطاق الإدارة فجر اليوم الإثنين.

ضبط دقيق مدعم

وخلال الحملة، تم ضبط ما يقرب من طن من الدقيق البلدي المدعم "عدد ١٧ شيكارة"، كانت مجمعة في أحد المخابز البلدية لبيعها في السوق السوداء بهدف التربح، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ضبط مخالفات تموينية

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد 4 محاضر؛ لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرين عدم وجود لوحة بيانات، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر تجميع دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق للاستيلاء على أموال الدعم.

جانب من الدقيق المضبوط، فيتو

توجيهات عامة

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.



وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.



شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أية تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص علي ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعدي على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد علي تنفيذ أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي.

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد.



كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.