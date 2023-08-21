الإثنين 21 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط ‏102591 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق السريعة

حملات اعلى الطرق،
حملات اعلى الطرق، فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية. 

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وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 102591 مخالفة مرورية متنوعة  من بينها 34239 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 7383 مخالفة السير بدون تراخيص، و4 مخالفات دراجات نارية،   16 مخالفة موقف عشوائى، 9653 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية،  تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

وعلى جانب آخر، أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالطريق الإقليمى وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث  انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي  بمنطقة عرب غمازة القادم من العاصمة اتجاه الفيوم  بمركز الصف.

 وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث وتبين بالفحص وجود 6 مصابين وجرى نقلهم إلى مستشفى الصف وتم رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية إلى طبيعتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

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الادارة العامة للمرور أجهزة وزارة الداخلية الإنضباط المرورى الحوادث علي الطرق

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