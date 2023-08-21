زغاريد وحمام وهتافات، آلاف الأقباط يلتفون حول صورة العذراء في احتفالات دير درنكة (فيديو)

شارك الآلاف من الأقباط في مشهد مهيب، مساء اليوم الاثنين، في احتفالات الليلة الأخيرة لمولد السيدة العذراء بدرنكة، في زفة صورة العذراء في ذكرى لجوء العائلة المقدسة إليها هربا من عذاب هيرودوس والذي استمر لمدة 15 يوم بدءا من 7 أغسطس إلى 21 للتبرك بها.

أيقونة السيدة العذراء

وترأس زفة الأيقونة أو كما يطلق عليها الدورة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها ومطران الكاتدرائية وأكثر من 500 شماس وقس وراهب، وصاحبتها أصوات الزغاريد والهتافات وارتفع التصفيق الحاد خاصة بمرور الأيقونة بجميع أنحاء الدير وإطلاق الحمام وسلام الأنبا يؤانس على الزوار في الليلة الختامية للاحتفالات ومن المقرر إقامة قداس إلهي للصلاة.

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احتفالات مولد السيدة العذراء بدرنكة

وفي ذات السياق أوضح الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها أن الدير أنهى استعداداته لاستقبال زوار ومحبي السيدة العذراء في الليلة الختامية من الاحتفالات، منوها إلى الدفع بسيارات إضافية لنقل الوفود والزوار من أسفل الدير إلى أعلاه وحتى المصعد الكهربائي فضلا عن وجود الأسانسيرات البانورامية التي تكشف جمال الدير وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الإعاقة لتسهيل الزيارة ووجود فرق تأمين وقوات شرطة متفرقة لتأمين الاحتفالات ومنع الانتقال بالسيارات الخاصة داخل الدير لتلاشي التزاحم والتدافع بين الزوار.

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يعد دير درنكة أحد أهم المزارات مزارا السياحية بمحافظة أسيوط ووجهة لملايين من الأقباط والمسلمين في صعيد مصر ويتوافد عليه ما يقرب من 2 مليون زائر سنويًا، من مصر وخارجها لما له من مكانة عظيمة لدى الاقباط في رحلة العائلة المقدسة ومؤخرا خضع الدير لعدة تجديدات منذ أن تولى الأنبا يؤانس كرسي إيبراشية أسيوط ورغم الكثير من الاعتراضات خوفا من إزالة روح الدير أثناء التجديد او القضاء على ملامح المغارة كما كان يصر الأنبا إ الأنبا ميخائيل مطران أسيوط السابق الا أنه أصر على التجديدات وخاصة أن المغارة ضيقة وتحتاج تكييف مركزي.





ويعود تاريخ مغارة دير إلى أكثر من 4500 عام منها 2500 عام قبل الميلاد حيث كانت تلك المغارة الفرعونية ملجأ قام الفراعنة بتفريغه من الداخل ليكون ملاذا ومختبأ لهم أيام الفيضانات لعلوه فوق الجبل ثم أتت العائلة المقدسة إليه أثناء رحلتها لمصر واختبأت به الوقت من 7 من أغسطس وكانت آخر نقطة تمكث فيها السيدة العذراء والمسيح ويوسف النجار وتصل مساحة المغارة إلى 1000 متر وتبعد 10 أمتار أعلى سطح الأرض في قلب الجبل ثم في القرن الرابع الهجري تحولت المغارة إلى دير بعدما لجأ إليها العديد من الرهبان في حركة الرهبنة.



