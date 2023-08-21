الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

احتشاد آلاف الزوار للاحتفال بمولد العذراء في دير درنكة بأسيوط

دير درنكة اليوم بأسيوط،
دير درنكة اليوم بأسيوط، فيتو

تشهد ساحات دير درنكة بجبل أسيوط الغربي إقبالا كثيفا وتوافد الآلاف من الأقباط للمشاركة في احتفالات الليلة الأخيرة لمولد السيدة العذراء بدرنكة في ذكرى لجوء العائلة المقدسة إليها هربا من عذاب هيرودوس والذي استمر لمدة 15 يوم ككل عام بدءا من 7 أغسطس إلى 21 من الشهر الجاري وهي فترة لجوء العائلة للدير.

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وحرص الآلاف من الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من دول العالم على الإقامة في دير درنكة طوال فترة الاحتفالات بصوم العذراء مريم، للتبارك بالإقامة بالدير ونيل البركة والمشاركة في صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم، في ذلك المكان الذي شهد احتماء العائلة المقدسة بداخله أثناء هروبها من فلسطين إلى مصر من بطش الملك هِيرودُس الذي كان يسعى لقتل السيد المسيح.

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وامتلأت الطرق والساحات المؤدية الكنائس وللمغارة بالدير بالعديد من الزوار استعداد لإقامة القداس وزفة الأيقونة التي يترأسها الأنبا يؤانس مطران أسيوط وتوابعها. 

 

زفة الأيقونة بدير درنكة 

 

ومن المقرر أن يقيم الدير مساء اليوم الاثنين الدورة الكبيرة لزفة أيقونة صورة العذراء في دورة كاملة تجوب ساحات الدير التي َيترأسها الأنبا يؤانس، وذلك ضمن احتفالات التي بدأت في 7 من أغسطس الجاري واستمرت 15 يوما هي فترة لجوء العائلة المقدسة واتخاذها من جبل درنكة في أسيوط ملاذا لها.

 

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ويواصل زوار الدير من الاقباط الاحتفالات في الليلة الأخيرة بالقداس الإلهي والصلوات والمشاركة في زفة العذراء أو دورة أيقونة صورة العذراء مريم التي تصاحبها زغاريد السيدات ويلتف حولها الآلاف من الزوار، متجولين من مغارة لأخرى وخلفها العشرات من القساوسة والشمامسة رافعين الصلبان.

 

ومن جانبها كثفت قوات الأمن بأسيوط مو تواجدها بمداخل الدير ومحيطه لتأمين الاحتفالات والليلة الأخيرة القداس فضلا عن عمليات التفتيش قبل الدخول. 

دير درنكة بأسيوط يستعد للاحتفال بالليلة الأخيرة من "مولد السيدة العذراء" (فيديو)

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وفي ذات السياق أوضح الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها أن الدير أنهى استعداداته لاستقبال زوار ومحبي السيدة العذراء في الليلة الختامية من الاحتفالات، منوها إلى الدفع بسيارات إضافية لنقل الوفود والزوار من أسفل الدير إلى أعلاه وحتى المصعد الكهربائي فضلا عن وجود الأسانسيرات البانورامية التي تكشف جمال الدير وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الإعاقة لتسهيل الزيارة ووجود فرق تأمين وقوات شرطة متفرقة لتأمين الاحتفالات ومنع الانتقال بالسيارات الخاصة داخل الدير لتلاشي التزاحم والتدافع بين الزوار.

 

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