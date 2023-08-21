الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

دير درنكة بأسيوط يستعد للاحتفال بالليلة الأخيرة من "مولد السيدة العذراء" (فيديو)

زوار دير درنكة بأسيوط،
زوار دير درنكة بأسيوط، فيتو

يواصل الآلاف من الأقباط في التوافد على دير السيدة العذراء بجبل درنكة بمحافظة أسيوط للمشاركة في احتفالات الليلة الأخيرة من مولد السيدة العذراء بدرنكة في ذكرى لجوء العائلة المقدسة إليها هربا من عذاب هيرودوس والذي يستمر لمدة 15 يوما كل عام بدءا من 7 إلى 21 أغسطس.

وفي هذا السياق أوضح الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها أن الدير أنهى استعداداته لاستقبال زوار ومحبي السيدة العذراء في الليلة الختامية من الاحتفالات، والدفع بسيارات إضافية لنقل الوفود والزوار من أسفل الدير إلى أعلاه فضلا عن وجود الأسانسيرات والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الإعاقة لتسهيل الزيارة واتخاذ كافة سبل التأمين بمساعدة قوات أمن أسيوط وفرق الكشافة المتطوعين لمنع التزاحم او حدوث ما يعكر صفو الاحتفالات. 

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وقال مسئول التطوير والإنشاءات ومدير الدير إن الدير يستعد لاستقبال الليلة الأخيرة من احتفالات مولد السيدة العذراء من خلال عدة محاور، أولها، توفير حافلات نقل مجانية من المطار، ومن الكنائس وشوارع محافظة أسيوط أيضا إلى الدير، إلى جانب ذلك، توفير “مواقف” مجانية لركن السيارات الخاصة للزوار طوال فترة الإقامة. 

حافلات مجانية لنقل الزوار 

وأضاف أن هناك حافلات صغيرة أيضا متوفرة لنقل الزوار للأعلى للوصل حتى بوابة المغارة والمصاعد في الدير على مدار اليوم، مشيرا إلى أنه تم توسعة الطريق المؤدي إلى الدير بمعدل الضعف للتسهيل على الصاعدين والنازلين والسيارات من وإلى المغارة موضحا أنه تم إنشاء مصاعد بانورامية من أسفل الجبل وحتى المغارة، بما يعادل 11 طابقا، لخفض الازدحام على الطريق المؤدي الذي يمتد لـ 2 كلم، مشيرا إلى أن هذه المصاعد توفر للزوار رؤية بانورامية للموقع بأكمله من جميع الزوايا. 

7 مليون زائر طوال فترة الاحتفالات 

وتابع أن المغارة يزورها يوميا ما بين 500 إلى 600 ألف زائر في اليوم على مدار الاحتفالات، لكن من المنتظر أن يتضاعف الرقم خلال الليلة الأخيرة، مقدرا أن العدد الإجمالي للزائرين خلال الاحتفالات بالملايين ويصل إلى، 7 مليون زائر.

وأشار الى أنه بشأن المغارة فبعد تنيح الأنبا ميخائيل، وترأس الأنبا يؤانس، تم اتخاذ قرار بالتطوير من خلال إنشاء تكييف مركزي لإتاحة الصلاة وإقامة الطقوس في جو ملائم للزوار، مضيفا، “تم تغيير أرضية المغارة بما يتوافق مع الطابع الأثري لها، علاوة على تزويد الجدران بمادة باللون الصخري، تسمح بعزل الحرارة”.

يحملون صورة العذراء، استمرار توافد الأقباط على دير درنكة بأسيوط (فيديو )

اهرب إلى مصر، مغارة درنكة أيقونة مسار العائلة المقدسة (فيديو)

ومن المقرر أن تبدأ احتفالات الزوار بالليلة الأخيرة من خلال إقامة القداس الإلهي وعقب ذلك المشاركة في زفة العذراء أو دورة أيقونة صورة العذراء مريم التي تجوب جميع أرجاء الدير، ويلتف حولها الآلاف من الزوار، متجولين من كنيسة إلى أخرى ومن المغارة للجبل وخلفها العشرات من القساوسة والشمامسة رافعين الصلبان.

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