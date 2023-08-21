رانيا يوسف وعمرو عبد العزيز في كواليس فيلم ورد وريحان

شارك الفنان عمرو عبد العزيز الجمهور كواليس تحضيرات فيلم “ورد وريحان” المقرر عرضه قريبا وذلك من خلال حسابه الشخصي علي “فيس بوك”.

فيلم ورد وريحان

ونشر عمرو عبد العزيز صورة برفقة رانيا يوسف من كواليس فيلم ورد وريحان.

وعلق عمرو عبد العزيز علي الصورة قائلا: "من كواليس فيلم ورد وريحان مع المخرج محمد نبيل داعوتكم".

تفاصيل فيلم ورد وريحان

فيلم "ورد وريحان" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، محسن بن منصور، أسما سليمان، عمرو عبد العزيز، والعمل من تأليف وإخراج محمد نبيل.

ويجسد أحمد الفيشاوي خلال الأحداث شخصية "زين" الذي يرتكب الجرائم تجاه كل من يمارس عليه الكذب، ويحاول من خلال العمل توصيل رسالة وهي "الشخص الكاذب يلقى جزاءً سيئًا في حياته".

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رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي

وفي وقت سابق علقت الفنانة، رانيا يوسف، على ما تردد الفترة الماضية عن حقيقة زواجها من الفنان أحمد الفيشاوي بعد ظهورهما في صورة أثارت الجدل، قائلة: "الفيشاوي مجرد صديق".

وقالت رانيا يوسف خلال لقائها ببرنامج "كلام الناس": "ترددت شائعات أنني مرتبطة بأحمد الفيشاوي وأنني سأتزوجه بسبب الصور التي نشرها على السوشيال ميديا، والحقيقة أننا متوافقان، لكني لا أنوي الزواج".



وأضافت: "أنا وأحمد نحضر لفيلم جديد سنشارك به معًا، وكنا نقرأ السيناريو في الصورة المنتشرة، والزواج أمر سهل، لكن المشكلة الحقيقية من سأتزوج؟ من سيفهم ظروف حياتي ويتأقلم معها؟".

وأثار الفنان أحمد الفيشاوي الجدل من جديد، بعدما نشر عددا من الصور تجمعه بالفنانة رانيا يوسف وهما يحتفلان بالكريسماس، حيث ظهر الفيشاوي وهو يجلس بجوار رانيا يوسف، وخلفهم أشجار وزينة الكريسماس.

وعلق أحمد الفيشاوي على الصور قائلًا: «أعمل على سيناريو فيلم «ورد ريحان» والاحتفال بعيد الميلاد مع إحدى الممثلات المفضلة لدي وحلوة القلب.. رانيا يوسف.

رانيا يوسف وفيلم ملك

وكانت رانيا يوسف تحدثت في وقت سابق عن فيلمها الجديد “ملك” الذي بدأ تصويره منذ عدة أشهر ثم توقف بشكل مفاجئ دون أسباب، حيث أكدت رانيا يوسف أن السبب يعود إلى توقيت التصوير.

وقالت رانيا يوسف في تصريح خاص لـ “فيتو” إنها بدأت تصوير فيلم "ملك قبل الصيف، ولكن تصوير الفيلم توقف لعدة أسباب وليس سبب واحد.

السفر والطقس

وأضافت رانيا يوسف أنها سافرت خارج مصر بعد بداية التصوير بقليل، فكان هذا سببًا من أسباب توقف التصوير، ثم دخل عليهم شهر يوليو، وكانت الحرارة شديدة، الأمر الذي جعل تصوير الفيلم مستحيلًا في ذلك الوقت.

وأوضحت رانيا يوسف السبب قائلة إن أحداث الفيلم بالكامل يتم تصويرها في البحر الأحمر، ومع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف فإن التصوير هناك يصعب مستحيل، لذلك فضل صناع الفيلم انتظار بداية الخريف ليستأنفوا تصوير أحداث الفيلم في أجواء حرارة مناسبة.

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