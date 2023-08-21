الإثنين 21 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2023، موعد فتح باب تقليل الاغتراب أمام الطلاب

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق بالجامعات 2023 تمهيدا للتقديم للكليات المرشحين لها.

 

وأعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد انتهاء المدة الزمنية المحددة للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة، كما يعلن مكتب التنسيق عن إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة خلال 72 ساعة.

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ويبحث الطلاب عن رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، وعقب إعلان نتائج هذه المرحلة، يمكن للطلاب معرفة الكليات والمعاهد المرشحين لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني هنا، واتباع الخطوات التالية.

  • اختيار خدمة تنسيق الثانوية العامة 2023.
  • اختيار نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق.
  • إدخال رقم الجلوس.
  • إدخال الرقم السري الموجود على استمارة النجاح في الثانوية العامة.
  • إدخال الرقم التأكيد.
  • الضغط على إظهار بطاقة الترشح.
  • تظهر بعدها نتيجة ترشيح الطالب

 

 

موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2023

عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون في إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط، ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب

اعلان نتيجة تنسيق الجامعات2023 المرحلة الثانية خلال ساعات

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

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اعلان نتيجة تنسيق الجامعات2023 المرحلة الثانية خلال ساعات

رابط نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

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