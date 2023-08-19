السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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الجريدة الورقية

العدد (576) من «فيتو» وأبرز عناوينه: سباق الرئاسة 2024

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (576) من جريدة فيتو

سباق الرئاسة 2024

مجلس النواب كلمة السر فى الانتخابات المقبلة

حياد مؤسسات الدولة أبرز هواجس الأحزاب المدنية.. وهؤلاء يستوفون الأوراق القانونية

نار الصيف تشعل أجور نجوم الغناء

500 ألف دولار لـ عمرو دياب  وشيرين عبد الوهاب..  ونانسى عجرم بـ70 ألفًا فقط

ننشر التفاصيل الكاملة لتنسيق القبول بجامعة الأزهر

مصر تدخل عصر الاستثمار الرياضى

أشرف صبحى: ننفذ توجيهات الرئيس السيسى بزيادة العائدات

حكاية أول منصة إلكترونية للشباب.. والبحث عن محمد صلاح جديد

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«التموين» تتراجع عن خطة وقف الدعم لغير المستحقين

الاسم العلمى للدواء يثير أزمة بين الأطباء والصيادلة

عمر طاهر: الكاتب الترند والحرامى أخبث ما في الوسط الثقافى

رئيس محكمة الأسرة الأسبق: بُغض المرأة للحياة الزوجية كافٍ للخلع

نادية مصطفى: بخاف صوتى يخونى..وأتمنى عمل «ديو» مع على الحجار ومدحت صالح

دواعش إسرائيل

كواليس صعود الأحزاب الدينية الراعية للإرهاب

الرئاسة 2024 مجلس النواب الاحزاب المدنية الصيف أجور نجوم الغناء عمرو دياب شيرين عبد الوهاب نانسي عجرم تنسيق القبول بجامعة الازهر الاستثمار الرياضي أشرف صبحي محمد صلاح التموين عمر طاهر نادية مصطفى

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