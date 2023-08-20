مصرع مدير إدارة الصحة المهنية بالمنيا في حادث تصادم
لقي مدير إدارة الصحة المهنية في مديرية الصحة والسكان بمحافظة المنيا مصرعه في حادث تصادم سيارتين علي الطريق الصحراوي، وأصيب والداه في نفس الحادث وجري نقلهما إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج.
تلقي اللواء محمد مصطفي مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم علي الطريق الصحراوي، مما أسفر عن مصرع الدكتور ميخائيل ماهر صدقي 36 عاما، مدير إدارة الصحة المهنية بمديرية الصحة بالمنيا، وأصيب والداه في نفس الحادث، وجري نقلهما إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
وأصدرت مديرية الصحة والسكان بالمنيا بيانا نعت فيه الطبيب الراحل وجاء فيه: ينعي الدكتور محمد حسنين وكيل زارة الصحة بالمنيا والدكتور أسامة الجمل وكيل المديرية وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، الدكتور ميخائيل ماهر صدقي مدير إدارة الصحة المهنية بالمديرية والذي وافته المنية إثر حادث آليم، وقد شارك في جنازة الطبيب الراحل عدد كبير من أقاربه وأصدقائه من الأطباء والعاملين في مديرية الصحة.
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