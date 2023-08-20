الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول كتابة السيرة الذاتية

ورشة العمل بجامعة
ورشة العمل بجامعة أسيوط، فيتو

  أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على تزويد أبنائها بالمهارات المهنية، والتوسع في التدريب المهني؛ لتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل الداخلي، والخارجي، وربطهم بالفرص الوظيفية المناسبة، ومواكبة احتياجات سوق العمل المتطورة، وتوفير الفرصة للطلاب؛ لتحديد مساراتهم المهنية الناجحة، والتدريب على مهارات القيادة، وحل المشكلات، والتفكير النقدي، وريادة الأعمال؛ بما يعزز جهود الجامعة، ومساهمتها في المبادرات الرئاسية؛ لتعزيز المهارات، وربط الجامعات بسوق العمل.

Advertisements

 

ورشة عمل حول كتابة السيرة الذاتية 

 

 وفي إطار ذلك، نظم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة أسيوط، ورشة عمل حول: " كتابة السيرة الذاتية Resume Writing workshop "، اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سليمان مدير المركز، وحاضر بالورشة  الدكتورة مروة المهدي أخصائي التطوير المهني بالمركز، وبمشاركة (٣٠) طالبًا.

 

خدمات التوجيه المهني 

 

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن المركز يعد أحد نقاط القوة بالجامعة ؛ لما يلبيه من احتياجات الطلاب من اكتساب مختلف المعلومات، والخبرات، مشيرًا أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات التوجيه المهني، ومهارات التوظيف، والتدريب الفني، والوصول إلى فرص العمل، والتدريب العملي، وريادة الأعمال؛ لرفع القدرة التنافسية للطلاب، والخريجين.

 

جامعة أسيوط تطرح برنامج التميز لرعاية الحيوانات الأليفة (EPTMP) للدراسة بكلية الطب البيطري

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الرابعة من برنامج الحقوق باللغة الإنجليزية

 

 وأوضحت الدكتورة مروة المهدي، إن الورشة تهدف إلى مساعدة الباحثين من الطلاب، والخريجين عن فرص عمل؛ للحصول على وظيفة تناسب مؤهلاتهم، وخبراتهم، وتحقّق طموحاتهم، وتعد السيرة الذاتية أداة تسويقية للخرّيجين؛ ليقدموا أنفسهم بطريقة فعّالة، وأشارت أن كتابة السيرة الذاتيّة تشمل أهم العناصر المكونة لها، وبيانات التواصل، والأهداف الوظيفية، والخبرات، والمؤهلات الأكاديمية،و المهارات الاجتماعية، والتخصصية، والإنجازات المهنية، والدورات التدريبية، مشيرةً للكثير من النماذج المختلفة للسيرة الذاتية؛ وفق معايير عالمية متعدّدة، ومتنوعة، وأيضًا تمّ تدريب الطلاب على التحضير الناجح والفعّال؛ لاجتياز مقابلة العمل، وكيفية الإجابة عن مختلف الأسئلة المتوقعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط التدريب المهني التطوير المهني السيرة الذاتية جامعة أسيوط خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورشة عمل

مواد متعلقة

يحملون صورة العذراء، استمرار توافد الأقباط على دير درنكة بأسيوط (فيديو )

جامعة أسيوط تطرح برنامج التميز لرعاية الحيوانات الأليفة (EPTMP) للدراسة بكلية الطب البيطري

تحرير 26 محضرا تموينيا خلال حملة لحماية المستهلك بصدفا أسيوط

ضبط 52 طن قمح و1848 زجاجة زيت تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط

ساتر رملي لحجز المياه المسربة من انهيار جزئي لحوض تبخير المياه بمحطة كهرباء

انهيار جزئي لحوض تبريد مياه محطة كهرباء غرب أسيوط

اهرب إلى مصر، مغارة درنكة أيقونة مسار العائلة المقدسة (فيديو)

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الرابعة من برنامج الحقوق باللغة الإنجليزية

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثانية 2023، غلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية وموعد إعلان النتيجة

التموين تكشف سبب ارتفاع سعر كيلو السكر لـ30 جنيها

أخبار الرياضة اليوم.. حقيقة رفع الحصانة عن أحمد جلال إبراهيم.. وأول تحرك من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس الزمالك

أيمن يونس معلقا على استقالة مجلس الزمالك: غير مسموح لمجانين الشهرة بالتواجد

التموين تكشف حقيقة استيراد قمح إماراتي مزروع في مصر بـ500 مليون دولار

أول تحرك من وزير الرياضة بعد وصول استقالة مجلس الزمالك رسميا

كانوا رايحين يقابلوا المحافظ، إصابة 12 في انقلاب سيارة بالمنوفية

الأمن يكشف تفاصيل فيديو إجبار قائدى السيارات على الوقوف لشراء المانجو بطريق إسماعيلية

Advertisements

منوعات

المزيد

بيع شقة بعقد مسجل لكلب يثير الجدل فى إيران والشرطة تتحرك (فيديو)

إزالة ورم يزن 8 كيلو من رحم مريضة في السعودية

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 20-8-2023

خطوات استعلام الموظف عن موقفه على قاعدة تحديث بيانات المنتدبين

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين 21-8-2023 فى مصر

المزيد

انفوجراف

المساحات المناسبة لتركيب أجهزة التكييف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المصحف في المنام وعلاقته بالخير الكثير والتفوق والنجاح

دعاء الاستخارة مكتوب 2023 كما ورد عن النبي

ما مدى لزوم الكفارة في يمين اللغو؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية