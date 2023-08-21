الإثنين 21 أغسطس 2023
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ساخرون

غراب البين يكتب: الأهلى والزمالك أم النصر والهلال

غراب البين، فيتو
غراب البين، فيتو

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية في خلق الله.. قررت إنى أريح جتتى ساعتين.. فوقفت أعلى سور بلكونة الحاج عوض اللى في وسط البلد.. انكمشت بين جناحىَّ وجلست وقبل أن أغمض عينى سمعت صوتا يأتى من المقهى أسفل البلكونة لشاب يقول: الراجل الإعلامى اللى اسمه وليد الفراج دا راجل أصلا مش بيفهم حاجة في الكورة.. 

 

نصر إيه وهلال إيه اللى بيساويهم بديربى الأهلى والزمالك؟!.. هى الناس دى بتكرهنا وبتحقد على تاريخنا كدا ليه؟! راجل كبير قاعد بيشد أنفاس الشيشة بص عليه وقاله: دى عقده عندهم لأنهم مش قادرين ينسوا إن المصريين علموهم كل حاجة حتى كورة القدم. 

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وهنا أدركت إن الليلة دى مش هيبقى فيها نوم.. فوقفت على قدمى ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوتى “قاق قاق” فراح رواد المقهى يهشوننى ويقولون لى: غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر.. فهربت مسرعا ولسان حالى يقول: بقا أنا اللى جبتلكم النكد والفقر يا شوية بنى آدمين أم أنكم من تنكدون على أنفسكم بسبب وبدون سبب؟!


يعنى الراجل الإعلامى طلع بنفسه واعتذر وشرح لكم إنه بيتكلم عن الديربى اللى بيلعب فيه نجوم العالم واللى بالفعل مختلف بلاد العالم بتتفرج عليه علشان يشوفوا النجوم اللى بيحبوها أما أنت فالديربى بتاعك فعلا لا يراه إلا المصريون وبعض الدول العربية الراجل بيتكلم عن النهارده وانت برضو بتتكلم عن التاريخ.. 

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وكونك تريد أن تنكر أن الكرة السعودية سبقت الكرة المصرية بسنوات ضوئية فأنت بنى آدم بتجيب النكد والفقر وليس أنا ياخى جاتها ستين ألف نيلة اللى عايزة تخلف بنى آدمين زيكم بينكروا إن كرة القدم عندهم تُدار بالفهلوة من داخل الجبلاية!

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