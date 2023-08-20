الأحد 20 أغسطس 2023
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خارج الحدود

فشل محادثات إيكواس والمجلس العسكري في النيجر

النيجر، فيتو
النيجر، فيتو

أفادت شبكة «العربية» الإخبارية، اليوم الأحد، بأن وفد مجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس" في طريقه لمغادرة النيجر بعد فشل المحادثات مع المجلس العسكري.

ورفض المجلس العسكري في النيجر مقترحات مجموعة إيكواس بشأن عودة الرئيس المعزول محمد بازوم، ولم تسفر المحادثات عن نتائج تذكر.
 

وفد من إيكواس يصل إلى النيجر

وكان وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وصل إلى نيامي، أمس السبت، في محاولة للقيام بوساطة دبلوماسية جديدة مع المجلس العسكري في النيجر.

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وأبلغ مصدر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) “رويترز” أن رئيس الوزراء الذي عينه المجلس العسكري استقبل الوفد الذي يضم رئيس إيكواس عمر توراي في مطار نيامي.

وأفادت قناة “العربية”، بأن وفد إيكواس وضع الإفراج عن الرئيس المعزول في أولوية مطالبه.

 

أول تعليق من رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر بعد زيارة إيكواس

من جانبه، قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، عبد الرحمن تياني، أمس السبت، إن عقوبات مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، تستهدف خنق اقتصاد وتجارة النيجر.

وأضاف تياني، أن عقوبات إيكواس غير إنسانية، مشيرا إلى أن أي تدخل من مجموعة إيكواس؛ يعتبر احتلالا.

وأكد رئيس المجلس العسكري في النيجر، أن عقوبات إيكواس، هدفها تقسيم النيجر، مشيرا إلى أن مجموعة إيكواس تريد عزل النيجر؛ ليكون عاجزا عن مواجهة الإرهاب.

ولفت تياني أيضا، إلى أن العقوبات هدفها إخضاع البلاد، وليس التوصل إلى حل سلمي، مضيفًا أن أي تدخل عسكري، سيؤثر على كل دول المنطقة.

وأكد رئيس المجلس العسكري، على التزام المجلس بخيارات الشعب.

كما أكد رئيس المجلس العسكري، استعداده لأي حوار يأخذ بالاعتبار سيادة المجلس الحاكم، وتطلعات الشعب، مشيرا إلى طموح المجلس ليس في السيطرة على الحكم، ونحن منفتحون على الحوار.

وقال تياني، إن القوات في النيجر، وبدعم من مالي وبوركينا فاسو، لن تركع أبدا.

ودعا رئيس المجلس العسكري في النيجر، كل القوى في البلاد، إلى حوار وطني شامل؛ لوضع أسس دستورية جديدة.

وأفاد رئيس المجلس العسكري الحاكم، بأن الفترة الانتقالية في البلاد ستدوم 3 سنوات، مضيفًا أن القوى الوطنية ستجتمع خلال 30 يوما لإدارة المرحلة الانتقالية.

 

إيكواس تعلن الاتفاق على التدخل العسكري في النيجر

والجمعة الماضية، أعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس"، الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكنها رفضت تحديده بدقة.

وقالت إيكواس: "اتفقنا على كل ما يتطلبه التدخل العسكري في النيجر.. ومستعدون للتدخل بأي وقت"، لافتة إلي أن كل الخيارات على الطاولة بشأن التعامل مع الأزمة في النيجر.

وأكدت مجموعة إيكواس استعداد جميع قواتها للتدخل في النيجر، مشددة على أنها بانتظار الأمر فقط.

وأوضحت إيكواس أن التدخل العسكري ليس خيارها المفضل لأزمة النيجر لكنها مضطرة لذلك، مطالبة قادة الانقلاب بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد بازوم وعائلته فورا.

 

إيكواس تكشف مصير التدخل العسكري في النيجر

وفي وقت سابق، قال مسؤول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" خلال افتتاح اجتماع لرؤساء أركان غرب أفارقة في أبوجا إن التدخل العسكري في النيجر سيكون "الخيار الأخير".

وصرح مفوض "إيكواس" المكلف الشؤون السياسية والأمن عبد الفتاح موسى "الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح.

لكنه استدرك قائلا: "يجب أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال"، وفق "فرانس برس.

أول تعليق من رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر بعد زيارة إيكواس

أول ظهور لرئيس النيجر المعزول محمد بازوم

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