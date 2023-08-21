نجم الزمالك السابق: رحيل زيزو ممنوع، وأتمنى استقرار فريق الكرة

أكد محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق أنه يرفض رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الوقت الحالي بسبب حاجة الفريق لخدماته الفنية في الموسم المقبل.

وقال محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "أرفض رحيل أحمد زيزو عن نادي الزمالك لأنه من القوام الأساسي، ومن أفضل اللاعبين في الكرة المصرية في الوقت الحالي".

وتابع: "أتمنى ألا يتأثر فريق الكرة بنادي الزمالك بحالة عدم الاستقرار الإداري في الفترة المقبلة".

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أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

وقال المصدر: إن زيزو غاضب من مجلس إدارة الزمالك بسبب طريقة التعامل مع عرض الشباب السعودي، رغم أنه لم يتم رفض العرض بشكل رسمي حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن زيزو ما زال يريد خوض تجربة الاحتراف في الوقت الحالي والانتقال لصفوف الشباب السعودي.

وأضاف المصدر: "زيزو ووالده سيعقدان جلسة مع مسئولي الزمالك لحسم مصيره من الانتقال إلى الشباب السعودي، كما أن الجلسة ستتضمن الحديث عن مستحقات اللاعب المتأخرة التي ستكون نقطة قوة للاعب في الجلسة".

بيع زيزو بسبب الضائقة المالية

وكان مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك- رد على أنباء اضطرار الزمالك بيع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق بسبب الضائقة المالية.

وكان نادي الزمالك تلقى عرضا رسميا من نادي الشباب السعودي، لضم زيزو بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الجاري، إلا أن مرتضى منصور أعلن يوم أمس أن زيزو ليس للبيع.

مرتضى منصور يرد على أنباء بيع زيزو بسبب الضائقة المالية

ونشر مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيانا رسميا، جاء كالتالي:

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وقد نشر أحد الأشخاص المحسوب على الإعلام ظلما على صفحته الشخصية كلاما فارغا كاذبا لا أساس له من الصحة، حيث ادعى أن نادي الزمالك رغم إعلانه رفض بيع الكابتن أحمد سيد زيزو إلا أن النادي رغم ذلك يجهز عقود بيع اللاعب لسداد مديونياته.

وتابع: "وللأسف مضطرين للرد علي هذه الإشاعات الكاذبة التي أصبحت شبه يومية ولا تنتهي:-

أولا:- نادي الزمالك ليس مديونا لأحد لأن رصيده في البنوك ما يقرب من 100 مليون جنيه وللأسف محجوز عليهم من أحد الأشخاص الذي لا هدف له إلا تدمير نادي الزمالك بعد أن رحل عنه ونجح في تدميره لمدة 10 سنوات.

ثانيا:- لنادي الزمالك طرف الشركة الراعية حوالي 120 مليون جنيه.

ثالثا:- كان المستشار مرتضي منصور اتفق مع أحد رجال الأعمال على تخصيص بعض المحلات لشركته مقابل 37 مليون جنيه والرجل أصدر الشيك لكن النادي عاجز عن صرفه بسبب الحجز على أرصدته.

رابعا:- أرسل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لنادي الزمالك مبلغ 900 ألف دولار ما يعادل 30 مليون جنيه مصري والنادي عاجز عن صرفهم بسبب هذا الشخص وحجوزاته.

خامسا:- يستحق لنادي الزمالك حوالي 90 مليون جنيه مستحقات على بعض الأعضاء سواء الاشتراك السنوي أو مديونيات متأخرة.

سادسا:- يستحق لنادي الزمالك حوالي 100 مليون جنيه غرامة عقوبة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا واخر موعد لدفعهم ٦ أكتوبر القادم.

نادي الزمالك نادي غني بتاريخه وبطولاته وجماهيره الوفية وأعضاء جمعيته العمومية المحترمين.

وتابع:" لكن الكل يتفرج علي شخص واحد يبذل كل جهده لتدمير هذه المؤسسة الرياضية العظيمة ويكتفي بمصمصة الشفاة والبعض الآخر بدلا من أن يصب غضبه على هذا الشخص يوجه سهام شتائمه المدفوعة الأجر الى كل المسئولين في النادي وعلى رأسهم رئيس النادي الذي رحل وضحي بالكرسي الطامع فيه المشتاقون لعل وعسي أن يرفع هذا الشخص يده عن الزمالك وأرصدته في البنوك وليتمكن من صرف أمواله لدى الآخرين.

وأضاف: "لكن لا حياة لمن تنادي بل ادعى في بيان بالكذب أنه رفع الحجز منذ أول مايو وتبين بالمستندات أنه يكذب والحجز ما زال قائما.

وأتم: "عودة لمن تخيل أنه إعلامي بالفعل وادعي على صفحته أن النادي وافق على بيع زيزو.

مرتضى منصور يعلن رفض الزمالك بيع زيزو

وكان مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - كشف كواليس عرض الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء.

ونشر مرتضى منصور صورة من الخطاب الذي أرسله الشباب السعودي للزمالك من أجل ضم زيزو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: “هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي الاستاذ المحترم والد الكابتن زيزو وطلب رحيل نجله إلا أن أحمد مرتضى رحب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو”.

وأضاف: “إن هذا الرأي هو رأي أمير مرتضي المشرف علي فريق الكرة هو الآخر الذي أبلغ به مجلس الإدارة من خلال محادثة تليفونية. حتى ولو وصل العرض لمليار جنيه، انفعل الرجل المحترم وهذا حقه لأنه نظر الى مصلحة نجله وتناسي ان الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها ان يكمل زيزو باقي عقده وانصرف الرجل المحترم”.

وتابع: “فوجئنا بترويج إشاعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق علي بيع زيزو بمبلغ 6 ملايين دولار لنادي سعودي. ياريت تتصلوا بالرجل المحترم والد زيزو ليؤكد لكل الكاذبين المتربصين صدق كل ماذكرته في هذا البيان”.



واختتم: “أخيرا كفاية مفيش لا نادي ولا أي مسؤول فيه يتحمل كل هذه الحروب القذرة. ارحموا ناديكم لو فعلا انتم زملكاوية ولكن أشك”.

عرض الشباب السعودي، فيتو