حريق ضخم بمركز ثقافي في تركيا (فيديو)

اندلع اليوم الاثنين حريق هائل في مركز ثقافي في منطقة نجيب فاضل كيشاكوريك بولاية إسنيورت، وسط مدينة إسطنبول التركية.



حريق ضخم في مركز ثقافي في تركيا

ومن جانبها ذكرت "تركيا الآن"، أنه تم استدعاء عدد كبير من رجال الإطفاء إلى المكان.

مشيرا إلى أنه على الرغم من أن سبب الحريق لم يتضح بعد، إلا أنه اندلع في سقف المبنى الذي يتألف من أربعة طوابق ويحتوي على سطح خارجي.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir kültür merkezinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken dumanlar kilometrelerce öteden de görüldü. pic.twitter.com/IsrLRWXLmO Advertisements August 21, 2023

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، ولكنه تسبب في أضرار مادية جسيمة للمبنى.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.



وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد سبب الحريق وتقدير الأضرار الناجمة عنه. وتم توجيه الدعوات للسكان بتوخي الحذر والابتعاد عن موقع الحادث حتى اكتمال عمليات الإطفاء وضمان سلامتهم.



ومن الجدير بالذكر أن مركز الشهيد إيرول أولجوك الثقافي يعد واحدا من المراكز الثقافية المهمة في المنطقة، ويستضيف العديد من الفعاليات والمناسبات الثقافية.



والأسبوع الماضي اندلع حريق كبير في مصنع للمواد الغذائية في المنطقة الصناعية في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا.



وقع الحريق في منطقة دوشيم ألتي الصناعية في الضواحي الشمالية الغربية لأنطاليا على مسافة بعيدة عن المناطق السكنية والمنتجعات.



وأرسلت بلدية أنطاليا عشرات سيارات الإطفاء لمكافحة الحريق، فيما طوقت الشرطة مكان الحادث، وتم إخلاء المنطقة المحيطة بالمصنع لضمان سلامة السكان المحليين والموظفين.



وحسب تقارير إعلامية، فقد التهمت النيران كامل مبنى المصنع الذي لا تقل مساحته عن عدة مئات من الأمتار المربعة. ولا توجد معلومات عن سقوط إصابات أو ضحايا جراء الحريق.

