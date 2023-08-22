قانون حقوق المسنين، يحظر على المؤسسات إجبارهم على البقاء بها بدون رضاهم

قانون حقوق المسنين، مشروع قانون حقوق المسنين الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي، خلال دور الانعقاد الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من القوانين الهامة الداعمة لمبدأ تأمين المساواة الفعلية وضمان عدم التمييز بين فئة المسنين وإعطائهم كافة حقوقهم وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.



رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين

وحدد قانون حقوق المسنين، رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين حيث نصت المادة 9 على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.



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حظر إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم

كما حظر مشروع قانون حقوق المسنين، على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.





إعفاء المسنين

وتضمن قانون المسنين، وضعت المادة (11) من قانون المسنين الجديد عددا من الإعفاءات للمسن وفقا للقانون.

ووفقا لهذا القانون ويُعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.



قانون المسنين الجديد، والمادة (12) تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى نزيل واحد على الأقل.

قانون المسنين الجديد

قانون المسنين، وحدد قانون المسنين الجديد عدد من الحقوق لهم وفقا لهذا القانون وتلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه.





حماية المسنين وفقا للقانون

بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص:



قانون المسنين الجديد، 1. احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.



2. عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين.



3. توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.



4. التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.



قانون المسنين، 5. بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.





ضوابط الحماية الاجتماعية للمسنين

قانون المسنين، ووضعت المادة (22) من قانون المسنين الجديد عددا من الضوابط والحقوق للحماية القانونية للمسنين.



قانون المسنين الجديد، وتلتزم الوزارة المختصة بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسنين، سواء كان المبلغ هو الشخص المسن نفسه أو شخص يبلغ عنه، مع أخذ كافة الضمانات للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

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