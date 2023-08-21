حبس وغرامة، عقوبة الحصول على مزايا المسنين عن طريق التحايل

قانون المسنين، شدد قانون المسنين الجديد على عدد من العقوبات حال ارتكاب المخالفات التي حددها القانون.

وتنص المادة 48 بما لا يخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

ويعاقب كل من تحصل عن طريق التحايل أو التزوير أو الوساطة على غيره من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

قانون المسنين الجديد

وتنص المادة 10 على أن تلتزم الأسر برعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم وفي حالة رفض الأسرة تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجلس القومي للمسنين على نحو عاجل بتوفير مأوى للمسن في إحدى دور الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون على أن تلتزم الأسرة الرافضة لرعاية المسن بأداء تكاليف الإيواء إذا كانت مقتدرة ماليا.

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وتنص المادة 46 من القانون على أن تتكون موارد المجلس من:-

١- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة.

2- حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون.

3- المساهمات التي قد تخصها الموازنة العامة للدولة.

4- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

6- الغرامات التي تقضي بها تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

المجلس القومي لحقوق المسنين

ونصت المادة 37 على أن يشكل مجلس إدارة المجلس القومي لحقوق المسنين من رئيس واثنا عشر عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة في مجال حماية وتعزيز حقوق المسنين على أن يكون من بينهم اثنين من ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في المجال وسبعة على الأقل من المسنين ويرشحهم مجلس الشيوخ ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية ويتم انتخاب رئيس المجلس من بين الأعضاء الصادر بشأنهم القرار.

والمادة 38 يشترط فيمن يرشحه مجلس الشيوخ لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

1- أن يكون مصريا متمتعا بكافة الحقوق المدنية والسياسية.

2- أن يكون من ذوي الخبرة في مجال الحقوق والحريات من خلال عمله في هذا المجال عن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

3- أن سنة عند الترشح 40 سنة وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون سبق عليه الحكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي.

مهام المجلس القومي لحقوق المسنين

والمادة 39 تكون مدة المجلس 4 سنوات ولا يحق لأي من الأعضاء أن يحتفظ بعضويته أكثر من مدتين.

قانون المسنين، أما المادة 40 مجلس الإدارة هو السلطة القائمة على كافة شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه وهو السلطة المختصة بوضع اللوائح الخاصة بعمل المجلس خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور قرار التشكيل.