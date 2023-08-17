الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ بني سويف يكلف الصحة بتوفير المستلزمات وصيانة أجهزة مستشفى سمسطا

د. محمد هاني غنيم
د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، عن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بتوفير النواقص من المستلزمات وصيانة بعض الأجهزة الطبية بمستشفى سمسطا المركزي.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن المحافظ شّدد على استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية،لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

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وأشار المحافظ، إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بمستشفى سمسطا المركزي "بمبنى الرحمة المُؤجر" للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدلية الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة برئاسة أحمد إبراهيم، وأعضاء لجان المتابعة "رمضان فضل الله، سعيد فاروق، طه سلامة".

وأسفر المرور على جميع الأقسام والتخصصات، والتي شملت: قسم الاستقبال، الغسيل الكلوي، بنك الدم، العمليات، العناية المركزة، والأقسام الداخلية من "الأطفال، الحميات، المعمل، الباطنة، الأشعة، الجراحة، التعقيم" حيث تم رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل، تمثلت في نقص بعض المستلزمات الطبية وتغيير بعض مراتب أسرة قسم الجراحة، بجانب رصد بعض حالات الغياب وترك سجل الحضور والانصراف مفتوحًا بعد الموعد المقرر رفعه، وغيرها من الملاحظات التي تضمنها تقرير المتابعة الميدانية.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة "د.محمد يوسف" بسرعة اتخاذ ما يلزم نحو توفير المستلزمات الطبية في بعض الأقسام بالمستشفى، وتغيير مراتب أسرة قسم الجراحة، بجانب التوجيه لإدارة الصيدلة بالمديرية بجرد صيدليات المستشفى، وكذا تكليف الإدارة الصحية بسمسطا بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق الانضباط بالمستشفى، بالتوازي مع مع قيام الوحدة المحلية بالمرور الدوري ومتابعة أية مشاكل أو احتياجات خاصة بالمرافق من المياه والكهرباء  لضمان انتظام تقديم الخدمات بالمستشفى.

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