مصنع بيل جيتس للبعوض يثير مخاوف العالم، يطلق 30 مليون بعوضة محملة بالملاريا لـ11 دولة، ونشطاء يكشفون علاقته بالوباء الجديد

مصنع بيل جيتس للبعوض، بمجرد سماعك للمشروع الذي أطلقه بيل جيتس، الملياردير الأمريكي ومؤسس مايكروسوفت، لمشروع إطلاق 30 مليون بعوضة معدلة وراثيًا وتحمل مرض، ويطلقها في 11 دولة يوميَا، تساورك الشكوك، وتبدأ في التساؤل "لماذا يقوم بيل جيتس بذلك؟"

حكاية مصنع بيل جيتس للبعوض

حكاية مصنع بيل جيتس للبعوض المعدل وراثيًا ويحمل مرض الملاريا يثير شكوك البعض، برغم أن بيل جيتس يؤكد أن مشروعه، الذي بدأه عبارة هو مشروع نشر بعوض معدل وراثيَا للقضاء على الملاريا، والتي يطلق عليها اسم "البعوضة الطبيبة".

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بيل جيتس ومصنع إنتاج البعوض، فيتو

مشروع بيل جيتس انطلق بالفعل، من خلال إنشاء أكبر مصنع للبعوض في العالم، ويقع في مدايين بكولومبيا، ويولد المصنع كل أسبوع 30 مليون بعوضة معدل وراثيًا، يتم إطلاقها في 11 دولة مختلفة.

البعوض المعدل وراثيًا ينتج البكتريا

يحمل البعوض المعدل وراثيًا، الذي يتم إنتاجه في هذا المصنع بكتيريا تسمى ولبخية (Wolbachia)، ويذكر القائمين على المصنع أن البكتريا المُصنعة تمنعه من نقل أمراض (حمى الضنك وزيكا وفيروس الشيكونجونيا والحمى الصفراء وغيرها)، إلى البشر، حيث يطلق البعوض المعدل للتكاثر بالبعوض البري، وتنشر البكتيريا وتنقلها لهم، ما يقلل من انتقال الفيروس ويحمي الملايين من الأمراض.

ويضيف المسئولين على مصنع بيل جيتس للبعوض المعدل وراثيًا، أنه برنامج البعوض العالمي يهدف إلى نشر بكتيريا بين بعوض من نوع "الزاعجة المصرية"، وهو بعوض استوائي يسبب حمى الضنك والحمى الصفراء والفيروسات الأخرى.

أما مصنع بيل جيتس للبعوض في ميديلين بكولومبيا، فيقوم بعملية تربية وإكثار البعوض ويعمل على إتقان العملية وإطلاق البعوض على نطاق واسع.

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بعوض بيل جيتس يربى على مخزونات الدم المنتهية

ويعتبر مصنع بيل جيتس للـ بعوض المعدل وراثيًا “مخزن الحضانة” هو محور العمل في المصنع، ويتم فيه تربية مجموعات من سلالات البعوض الحامل لبكتريا ولبخية، وتربية السلالات لتكوين ملايين البيض، والتي تفقس عند وضعها في الماء وتتحول إلى يرقات، وتتغذى اليرقات على مسحوق السمك، وتنمو لتصبح شرانق، ثم تصبح بعد ذلك بعوضة بالغة ومن أجل تحقيق الكفاءة، يحتاج البعوض البالغ إلى السكر والدم، والذي يمنحه فريق الخبراء من المخزونات المنتهية الصلاحية في بنوك الدم.

أكبر مصنع لإنتاج البعوض المعدل وراثيَا في العالم، فيتو

وبعد ذلك ينتج مصنع البعوض ملايين البيض والبعوض، ويصبح جاهزًا للإطلاق، ويتم تعبئة البيض في كبسولات جيلاتينية صغيرة تحتوي كل منها على 300 بيضة وهذه الميزة تمكن من نقل البيض لمسافات طويلة بسهولة وفقسها حسب الحاجة.

المصنع يطلق 30 مليون بعوضة في 11 دولة

ويطلق المصنع آلاف البعوض على ظهور الدراجات النارية التي تجوب المدينة، كما يقوم فريق مصنع البعوض العالمي بتجربة عمليات إطلاق من طائرات بدون طيار.

مصنع بيل جيتس لإنتاج البعوض في كولومبيا، فيتو

ورغم وجود العديد من المصانع حول العالم، إلا أن المصنع في مدايين بكولومبيا، يعد الأكبر لتكاثر البعوض في العالم، فينتج أكثر من 30 مليون بعوضة في الأسبوع، ويتم إطلاقها في 11 دولة في العالم.

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بعوض الملاريا يزيد المرض

وكان بيل جيتس قد عمل على مشاريع مشابهة مثل حملة مكافحة الملاريا في غرب أفريقيا وفي بدايتها كانت ناجحة، ولكن كانت تزيد مقاومة البعوض للمبيدات الحشرية، الأمر الذي أدى لزيادة المرض.

إنتاج البعوض المعدل وراثيًا، فيتو

ورفض بعض المتخصصين هذا الاقتراح مؤكدين أن الملاريا تفاوتت على نطاق واسع من سنة إلى أخرى وأن الفحص أُجري على مدى مدة قصيرة جدا وفي منطقة محدودة لاستخلاص استنتاجات آمنة، وكانت مخاوفهم أن المرض تزايد برغم نشر ما يسمى بالبعوضة الآمنة للقضاء على الملاريا، ما أثار الشكوك حول جدوى وإنفاق بيل جيتس المليارات على توليد بعوض ونشره في العالم، لا يخفض من المرض بل يزيده؟!

بيل جيتس يحذر من وباء مستقبلي قاتل

وأثار مصنع بيل جيتس للبعوض مخاوف العديد من النشطاء في العالم، وأرجعوا مخاوفهم لمنشور وصفوه بالـ "ترويعي مفزع"، نشرته صحيفة الـ "ديلي ميل" البريطانية، وهو عبارة عن تصريح لـ بيل جيتس، في فبراير 2023، يذكر تحذير بيل جيتس من وباء قادم، حيث قال "انتظروا وباء جديدًا".

تربية وتوليد البعوض في مصنع بيل جيتس، فيتو

وزعم بيل جيتس أن "هناك وباء مميتا قادما من صنع البشر سيبدأ من أستراليا"، ولم يكن ذلك التصريح الأول عن الوباء، فقد سبق أن فعل ذلك قبل انتشار وباء كورونا "كوفيد-19".

ودعا بيل جيتس، في تصريحه، أستراليا للاستعداد لانتشار وباء قادم، يكون من صنع الإنسان، ووصفه بأنه الوباء الأكثر فتكًا من كوفيد-19 بكثير.

وذكر بيل جيتس في حديثه لمعهد "لوي إنستيوت"، للأبحاث في مدينة سيدني الأسترالية، "أن النظام الدولي القائم على الإرادة السياسية المتبادلة يجب عليه التعامل مع الأوبئة في المستقبل وطرح خلافات أعضائه جانبًا والعمل معًا للاستعداد للفيروس القادم".

مصنع بعوض بيل جيتس يثير مخاوف العالم

تصريحات الملياردير الأمريكي بيل جيتس عن الأوبئة المقبلة، وإطلاقه لمشروع مصنع البعوض المعدل وراثيًا، أثارت ردود أفعال واسعة بين العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن مخاوفهم لإطلاق بيل جيتس لمشروعه الجديد بشأن إطلاق البعوض المعدل وراثيًا، وعلاقته بالأوبئة المستقبلية.

تصريحات بيل جيتس المخيفة بشأن الأوبئة، فيتو

علقت د.نداء الخميس على مصنع بعوض بيل جيتس فقالت: "هذا مصنع بيل جيتس للبعوض في كولومبيا، إنه الأكبر في العالم، يتم إطلاق 30 مليون بعوضة معدلة وراثيًا كل أسبوع في 11 دولة. ثم يقولون ظهر وباء جديد!"

ورد أكس سولو قائلًا: "يتم الآن تجهيز كوادر المستشفيات للتعامل مع "جائحة" مستقبلية "من المتوقع" حدوثها هذا الشتاء "لمرض" أشد فتكا وبتنسيق مباشر مع منظمة الصحة العالمية. أعداد البشر الذين يزورون المستشفى جراء لسع البعوض لا بأس به وتجاهل متعمد من السلطات "الصحية".. مشاهدة أشخاص يزورون الطوارئ لإصابتهم بحمى وإعياء (ليست بخطيرة) بعد تعرضهم للسع البعوض ومنهم من يواجهون مضاعفات وتهيج مكان اللسع والسبب " احتمال حساسية" وهذا كله مؤشر لضعف المناعة. مثل هذه معلومات أخذها من أصدقاء يعملون في مستشفى."

بيل جيتس يمول شركة Oxitec لنشر البعوض

وقال عبد الله الأسمر: “هم عدلوا الجين في عدد قليل ثم هي تكاثرت. البعوضة الواحدة تعمل ١٠٠ -٢٠٠ في المرة الواحدة وتضع أكثر من ٣٠٠٠ في عمرها القصير. البعوض يتكاثر اكثر من الجراد”.

وعلق بدر قائلًا: "لا افهم كيف. تسمح له الحكومات بنشر الوباء. من القاتل الحقيقي."

بيل جيتس يحذر من وباء قادم، فيتو

وعن البعوض الذي ينشر من خلال مصنع بيل جيتس قالت د. نوارة خالد عن الأمراض التي تنشر: " الأمراض هي: الملاريا وحمى الضنك، وداء الفيل، وفيروس غرب النيل، وشيكونغونيا، والحمى الصفراء، والتهاب الدماغ الياباني، والتهاب دماغ القديس لويس، والتهاب الدماغ الخيلي الغربي والشرقي والفنزويلي، التهاب الدماغ اللاكروسي، والحمى الزيكية وكلها لها أدوية معالجة بإذن الله".

أما حسين أبو عشبة فقال: "بيل جيتس يبدأ فعليًا بتمويل شركة Oxitec لنشر البعوض في جميع أنحاء العالم في محاولة للقضاء على مرض الملاريا بالكامل.

وقالت شركة Oxitec، وهي شركة متخصصة في التقنية الحيوية، إنهم يقومون بعمل تعديل وراثي لذكور البعوض حتى تلقح الإناث وينتج نسل إناثه ميتة وذكوره لا تلدغ البشر أبدًا."