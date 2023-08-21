الإثنين 21 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مفتي الجمهورية يستقبل محافظي الغربية والشرقية

مفتي الجمهورية يستقبل
مفتي الجمهورية يستقبل محافظ الغربية، فيتو

استقبل الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم - الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية؛ وذلك لتهنئة فضيلته على تجديد الثقة به، ومد خدمته لمدة عام آخر مفتيًا للجمهورية.

وعبَّر مفتي الجمهورية عن خالص الامتنان لزيارة محافظ الغربية وتهنئته، مؤكدًا عمق العلاقات الطيبة بينهما، ومتمنيًا التوفيق لمحافظ الغربية في أداء عمله والدور المنوط به.

افتتاح فرع دار الإفتاء في مدينة طنطا 

كما تطرق اللقاء إلى بحث التنسيقات اللازمة لافتتاح فرع دار الإفتاء المصرية في مدينة طنطا، والمرتقب افتتاحه قريبًا، استمرارًا لاستراتيجية دار الإفتاء في التوسع أفقيًّا بإنشاء عدة فروع لدار الإفتاء في محافظات مصر المختلفة.

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مفتي الجمهورية يستقبل محافظ الشرقية، فيتو

مفتي الجمهورية يستقبل محافظ الشرقية مهنئًا على تجديد الثقة

كما استقبل الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم - الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية؛ وذلك لتهنئة فضيلته على تجديد الثقة به، ومد خدمته لمدة عام آخر مفتيًا للجمهورية.

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء عن امتنانه لهذه الزيارة والتهنئة، فيما أكد محافظ الشرقية أن قرار السيد الرئيس بتجديد الثقة لفضيلة المفتي يأتي تتويجًا للجهود المخلصة المبذولة بدار الإفتاء طيلة السنوات الماضية.

ووجه محافظ الشرقية الدعوة إلى  المفتي لحضور احتفالات المحافظة بالعيد القومي لها، والذي يقام في شهر سبتمبر من كل عام.

ومد الرئيس عبد الفتاح السيسي خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية لفترة جديدة حيث انتهت خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية وفقا للقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أغسطس من العام الماضي بمد خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية لمدة عام.

قرار المد لمفتي الجمهورية

وأصدر الرئيس السيسي قرارا رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٢٣، بمد خدمة الـدكتور شـوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية لمدة عام.

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أول تعليق من شوقي علام بعد قرار التجديد له في منصب مفتي الجمهورية

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