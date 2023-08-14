أول تعليق من شوقي علام بعد قرار التجديد له في منصب مفتي الجمهورية

توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- على قرار المدِّ له في مهام منصبه مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ من يوم ١٢ أغسطس.

أول تعليق من مفتي الجمهورية بعد قرار المد له



وقال المفتي في بيان له اليوم: "إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- يعكس مدى اهتمامه بالمؤسسة الدينية المصرية، ودعم جهودها في تجديد الخطاب الديني"، مؤكدًا أنَّ قرار التجديد له للمرة الثالثة يمثل شهادة ووسامًا ودافعًا قويًّا لبذل المزيد من الجهود لضبط بوصلة الإفتاء وتحقيق الريادة الدينية والإفتائية المصرية في الداخل والخارج.

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واختتم المفتي بيانه بقوله: "نحن لا زلنا على العهد مستمرون في جهودنا التي بدأناها قبل سنوات في دار الإفتاء المصرية من أجل مواجهة جماعات التطرف والإرهاب ونشر صحيح الدين والمنهجية الوسطية الأزهرية التي تتميز بها مصر، والتي تحفظ استقرار المجتمعات".

قرار المد لمفتي الجمهورية

جدير بالذكر أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًّا رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٢٣ بمدِّ خدمة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام مفتيًا لجمهورية مصر العربية وتمَّ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ونشر الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية تهنئة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بعد التجديد لفضيلته لفترة قادمة مفتيا للديار المصرية.

ونشر الدكتور إبراهيم نجم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي منشورا يقول فيه: مبارك التجديد لفضيلة المفتي.. الحقيقة نبارك لدار الإفتاء ولمصر وللعالم الإسلامي هذا الرجل دمث الخلق والذي حقق طفرة كبيرة في منظومة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء نسأل الله أن يعينه على تحمل هذه المسئولية.