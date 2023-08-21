خبير أسواق مال: المؤشر السبعيني يستقر على أعلى مستوى 3600 نقطة هذا الأسبوع

توقع خبراء سوق المال أن حركة التداولات في البورصة المصرية، ستكون حركة تصاعدية حذرة، بعد أن أقفلت جلسة الخميس الماضي على تباين بأداء المؤشرات والهبوط أسفل المستوى 18000 نقطة وعدم القدرة على تخطي هذا المستوى، وجلسة الأمس على ارتفاع جماعي في حركة المؤشرات، متوقعين اختراق المستوى 18000 نقطة بتعاملات هذا الأسبوع.

البورصة المصرية، فيتو

حسام عيد: المؤشر الثلاثيني يستعيد مستوى المقاومة 18000 نقطة هذا الأسبوع

قال خبير أسواق المال حسام عيد لـ “فيتو”: مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 أنهى تعاملات الأسبوع بالمنطقة الخضراء وأغلق على ارتفاع محدود قدره 3.51 نقطة مسجلًا مستوى إغلاق عند 3628.76 نقطة بفضل الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب نحو البيع وجني الأرباح.

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وأضاف عيد قائلا: من المتوقع أن يستقر المؤشر السبعيني خلال تعاملات هذا الأسبوع أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3600 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى مع عودة اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء الأمر الذي سوف يدفع المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3660 نقطة.

حسام عيد، فيتو

تداولات جلسة الخميس

تراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% عند 17969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 21728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% عند مستوى 5380 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 18062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 21844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% عند مستوى 7693 نقطة.

بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 3638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 453 نقطة.

البورصة المصرية، فيتو

تداولات منتصف الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% عند مستوى 17965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 7614 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5397 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17897 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21714 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 7492 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3635 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5360 نقطة.