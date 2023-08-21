ضبط كميات من المنشطات مجهولة المصدر بحوزة شخصين بمدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط كميات من المنشطات مجهولة المصدر بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم خلالها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (مندوبين توصيل - مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.. وعُثر بحوزتهما على (1008 أكياس منشطة – 86 علبة منشط "مختلفة الأنواع" جميعها مجهولة المصدر).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.
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