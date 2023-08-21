الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

الإحصاء: 5.3 % ارتفاعًا في الصادرات المصرية لدول البريكس خلال 2022.. الهند على رأس قائمة المستوردين.. و891.2 مليون دولار حجم استثمارات المجموعة في مصر

مجموعة البريكس، فيتو
مجموعة البريكس، فيتو

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس  26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.

قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.

Advertisements

قادة البريكس، فيتو

قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيرادًا من مصر خلال عام 2022

وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيرادًا من مصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، وجاءت الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيرًا جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.

وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديرًا لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيرًا جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.

 

استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر

وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع  قدرها 45.9%.

واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استثمارًا في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 369.4 مليون دولار، وجاءت الهند  في المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيرًا البرازيل 829 آلاف دولار.

 

تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة البريكس

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة البريكس 84.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 41.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 102.5%، بينما بلغت تحويلات العاملين من دول مجموعة البريكس في مصر 49.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 54.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.7%.

خبير اقتصادي: انضمام مصر لمجموعة بريكس يساهم في النمو الاقتصادي

الإحصاء: 5.3 % ارتفاعًا في الصادرات المصرية لدول البريكس خلال 2022

وجاءت البرازيل على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمتها 42.4 مليون دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 16.4 مليون دولار، ثم الصين 13.2 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 6.7 مليون دولار، وأخيرًا الهند 6 ملايين دولار.

وتضم مجموعة البريكس في عضويتها 5 دول (الصين/ روسيا/ الهند/ البرازيل/ جنوب أفريقيا).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البريكس الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس الإحصاء مجموعة البريكس دول مجموعة البريكس استثمارات دول مجموعة البريكس

مواد متعلقة

الإحصاء: 5.3 % ارتفاعًا في الصادرات المصرية لدول البريكس خلال 2022

خبير اقتصادي: انضمام مصر لمجموعة بريكس يساهم في النمو الاقتصادي

جنوب أفريقيا: بريكس لا تسعى للتخلص من دولرة الاقتصاد العالمي

الأكثر قراءة

الحبس 6 شهور لـ مرتضى منصور في سب موظفة

اعرف نتيجتك الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب

انفراد، أوسوريو يحدد الراحلين عن الزمالك

اتصال هاتفي كلمة السر في اقتراب سوزا من الأهلي

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين في الأسواق

صدمة لمنتخب مصر بعد تحديد مدة غياب تريزيجيه

تعرف على مصير أحمد عيد بعد شكوى الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

موجة حر قياسية تحرك "خط الصفر" في سويسرا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 21-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

نهاية مأساوية لطفل يلعب بغبار الحجر الجيري

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 21-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أراضى مسكن، تعرف على خطوات التقديم

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين في الأسواق

آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الإثنين 21-8-2023 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. إيرادات أفلام دي سي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحمار الوحشي في المنام وعلاقته بكثرة الأعداء

تعرف على كيفية صلاة الاستخارة بالتفصيل

حكم رعاية الوالدة المسنة، وهل الرعاية واجبة على الذكور أم الإناث أم على الاثنين؟

المزيد
الجريدة الرسمية