منار غانم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الفترة القادمة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه مازالت نسب الرطوبة مرتفعة بسبب بخار الماء الموجود في الكتل الهوائية القادمة للبلاد وتمر على البحر المتوسط، ولكن وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يخفف من الشعور بالحرارة ومع نشاط الرياح يشعر المواطنون بأن الطقس لطيف.

وأضافت منار في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يامصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، أن الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومازال هناك احتمالية لتساقط الأمطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق مثل سانت كاترين.

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وتابعت، أن الفترة القادمة تشهد البلاد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة أو اثنان حيث تسجل درجات الحرارة حاليا من ٣٣ إلى ٣٤ درجة، ومع الارتفاعات الطفيفة تسجل من ٣٦ إلى ٣٧ درجة مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين، حيث تنخفض انخفاضا طفيفا، يسود طقس حار رطب صباحا، وحار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، غائم جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة "فيتو".

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 33

القاهرة: المحسوسة: 35

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 35

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 34

6 أكتوبر: 36

بنها: الصغرى 25 والعظمى 33

بنها المحسوسة: 35

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 32

الإسكندرية: المحسوسة: 35

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 31

مطروح: المحسوسة: 35

سيوة: الصغرى 21 والعظمى 36

سيوة: المحسوسة: 39

كاترين الصغرى 18 والعظمى 35

كاترين: المحسوسة: 37

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 31

بورسعيد: المحسوسة: 34

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 33

الزقازيق: المحسوسة: 35

الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35

الإسماعيلية: المحسوسة: 37