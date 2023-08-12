السبت 12 أغسطس 2023
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أخبار مصر

زاهي حواس يطالب بتحويل الأهرامات إلى متحف مفتوح

زاهي حواس، فيتو
زاهي حواس، فيتو

أشاد عالم الآثار  المصرية الدكتور زاهي حواس بالدور الذي تقوم به شرطة السياحة والآثار في السيطرة والحفاظ وتأمين الأماكن الأثرية والسياحية في سقارة والهرم والأقصر وغيرها من الأماكن الأثرية والسياحة في مصر.


واستنكر  "حواس" بعض المضايقات التي يتعرض لها بعض الزوار والسائحين خارج المنطقة الأثرية، وعبر عن أمله في تحويل أهرامات الجيزة إلى متحف مفتوح، وانتظار أفتتاح تطوير منطقة آثار الهرم مع أفتتاح المتحف المصري الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.

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تحويل الاهرامات الي متحف مفتوح

وشدد حواس على أهمية تدريس مادة السياحة لطلاب المدارس الإبتدائية، حتى يعلموا مدى تأثيرها على كل منزل، مؤكدًا أهمية احترام السائح، لأن السياحة مورد مهم للعملة الصعبة، وتصب في صالح الدخل القومي المصري.

فليم المجهول الهرم المفقود

وكانت  منصة نتفليكس، أعلنت عن عرض فليم "المجهول الهرم المفقود " والذي يتناول اكتشافات البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ورئيس البعثة بمنطقة جسر المدير، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة المصرية بجبانة البوباسطيون.


وقال المخرج ماكس سالومون مخرج الفيلم الوثائقي «الهرم المفقود» الذي يعرض على نتفليكس إن العمل مع الدكتور زاهي حواس عالم المصريات والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار حلم أصبح حقيقة.


فليم المجهول الهرم المفقود بسقارة

وأوضح ماكس سالومون خلال حواره مع موقع The Egyptian Gazette أن الفيلم الوثائقي الهرم المفقود مختلف تماما عن أي فيلم وثائقي عن الحضارة المصرية لأن هذا الفيلم لا يسلط الضوء على أهمية الاكتشافات الأثرية التي اكتشافها علماء الآثار المشهورين الدكتور زاهي حواس والدكتور مصطفى وزيري فقط، بل يوضح علاقة كل منهما في عشقهم  للآثار المصرية ورحلة البحث عن أسرار الحضارة المصرية.


ووصف ماكس سالومون الدكتور زاهي حواس بالأسطورة ولديه لقب عالمي وهو الفرعون بسبب انه إيقونة مصرية عالمية، وشكر سالومون الدكتور زاهي أنه تحمل ضغط التصوير لأكثر من  43 يوما في الصحراء والرمال.


أما عن الدكتور مصطفى وزيري قال ماكس سالومون الدكتور وزيري نشيط للغاية لم ألتق برجل يتحرك بهذه السرعة من قبل، وإنه يستطيع أن يكون في أماكن كثيرة في وقت واحد حيث إنه ساحر بشكل لا يصدق وودود ومتحمس للغاية.

 

الأفلام الوثائقية للآثار المصرية

وأوضح مخرج الفيلم أن على عكس الأفلام الوثائقية الأخرى، لا يدور هذا الفيلم حول الاكتشافات المذهلة فحسب، بل يدور حول الأشخاص الذين يقفون وراءها والعلاقات بينهم، وما يتطلبه الأمر حتى تصبح عالم آثار  من شغف والالتزام المطلوبين للنجاح كل منهما في عشقهم  للآثار المصرية ورحلة البحث عن أسرار الحضارة المصرية.


وأكد "ماكس" أننا أردنا أن يكون الفيلم ملحمة سينمائية تبدو كبيرة وديناميكية مثل مغامرة إنديانا جونز على الشاشة الكبيرة. لا راوي، مجرد فيلم يغمر الجمهور في الدراما الحقيقية للناس والعلماء أمام الكاميرا التي تكافح ضد البيئة الصحراوية، تتفاقم مع إثارة البحث ولحظات الاكتشاف.

 

وتابع أن قصة واحدة من أعظم الاكتشافات في عصرنا، ويهدف هذا الفيلم أن يكون مختلفًا، على عكس أي شيء رأيناه من قبل، وكانت Netflix على استعداد لوضع الموارد وراء الفيلم لالتقاط تلك القصة بدلًا من التصوير لبضعة أسابيع فقط، كنا نصور 43 يومًا موزعة على عام كامل.

 

يكاد هذا غير مسموع في صناعتنا هذه الأيام، إضافة إلى حقيقة أننا سنعمل مع الدكتور حواس الأسطوري، الذي لم يكن فقط عالم آثار رائعًا ولكنه أيضًا شخصية رائعة، حيث شرع في تحقيق ما قد يكون أكبر اكتشاف في حياته المهنية لذلك عندما يأتي إليك شخص ما بهذا النوع من العروض، فإن أي مخرج سيقفز على الفرصة.
 

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